Medici Covid-novax

Una delle cose che stupiscono della pandemia è che esistano medici convenzionali che non si vaccinano, che tentennano, che sono dubbiosi ecc. Passi per i medici alternativi, promotori in buona o cattiva fede, di teorie novax, ma un medico convenzionale!

Il medico novax convenzionale si arrampica sugli specchi e parla di dati non certi, di metodi non sicuri e scientificamente approvati e altre sciocchezze simili (come la ricerca della certezza quando ogni persona di scienza sa che si parla sempre di probabilità) Sì, sciocchezze perché la realtà è sotto agli occhi di tutti. Cosa realmente conta nel discorso (in genere il medico novax usa la strategia di traslazione dello scenario per darsi ragione)?

Se i vaccini funzionano come barriera per il Covid e per l’immunità di gregge. Gli effetti collaterali.

Paesi come il Regno Unito e Israele e i numeri dei casi avversi hanno dimostrato che i due punti andrebbero approvati senza se e senza ma.

Occorre sottolineare la differenza con il novax generico. Essere contro la vaccinazione per il morbillo (anche con tesi assurde) può essere comprensibile perché di fatto il morbillo è una patologia che non blocca la società, quindi, secondo alcuni, la scelta dovrebbe essere volontaria e individuale.

Per il Covid il discorso è diverso, come la pandemia ha dimostrato. Poco importa se chi è sano e ha un buon stile di vita può ritenerlo poco più di un’influenza (come dimostrano i tantissimi giovani praticamente asintomatici): il fatto è che nessuno può negare il grave impatto sociale ed economico che ha avuto. E l’unico modo per farlo finire è raggiungere l’immunità di gregge che si può avere in due modi:

lasciando che la gente si ammali e diffonda il virus; vaccinando la stragrande maggioranza della popolazione.

La soluzione a) è stata per esempio scelta in Svezia (situazione ben poco pubblicizzata) dove il lockdown è stato praticamente inesistente, ci sono stati comunque molti morti, ma il senso civico delle persone ha permesso un lockdown praticamente inesistente. In Italia e in gran parte del mondo (per tante ragioni che qui non ha senso ridiscutere) il senso civico latita e, con sfumature diverse, si è attenuata la soluzione a) con misure di lockdown duro senza tuttavia sanzionare duramente, aspettando la soluzione b). Ora che è arrivata che senso ha fare obiezioni?

Dietro alla figura del medico Covid-novax spesso c’è solo una profonda insoddisfazione personale per il mancato riconoscimento della sua caratura scientifica, della sua impossibilità di salire in cattedra e di dire la sua. Solo che cerca di rimediare nel modo sbagliato.

