Mario Draghi: veramente Supermario?

In questo articolo non viene valutato il nuovo premier dal punto di vista politico, ma da quello esistenziale. La curiosa domanda è: Draghi può essere considerato un Top People? Draghi può essere considerato una persona felice, ai piani alti della metafora dell’ascensore?

Incominciamo con il dire che, se sia o no una persona felice, potrebbe dirlo solo l’interessato. A parte i grandi successi personali, quello che si può dire è che Supermario è una persona con grande energia vitale.

Con il sottoscritto ha in comune molte “passioni”, come la corsa, gli scacchi, il basket e il cane.

Supermario ha partecipato 4 volte alla Roma-Ostia, nel 2005 ha concluso a 58 anni in poco meno di 1h56′ (circa 5’30″/km). Un tempo che per runner giovani e allenatissimi potrà sembrare poca cosa, ma a quell’età è comunque notevole; si può dire che abbia confermato che il test del moribondo è una passeggiata anche a 60 anni!

Gioca a scacchi online con un nickname che non è dato sapere, quindi non si può nemmeno conoscere il suo valore, ma, visto che per una persona superimpegnata, arrivare a certi livelli scacchistici è praticamente impossibile, si deve comunque considerare notevole il fatto che partecipi a tornei.

Secondo gli amici del liceo, quando giocava a basket aveva un bel tiro, cosa che ha sempre affascinato il sottoscritto, visto che per l’altezza non avevo altra arma per stare in campo decentemente. Nel 2009 Draghi ha ricevuto la Retina d’oro “per la sua passione per il basket, anche per i suoi trascorsi agonistici”.

Il cane è un bracco ungherese, ottima razza, suo compagno di jogging.

Supermario è una persona felice? Sicuramente ha tutti i presupposti per esserlo e probabilmente lo è, se il suo lavoro non è tale, ma è un oggetto d’amore che non gli procura stress, preoccupazioni e problemi (e non è detto che ciò accada perché gli aspetti “negativi” possono essere sempre visti come sfide, esattamente come la fatica per chi fa sport non è un sacrificio).