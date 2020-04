Il lockdown nel mondo

L’Italia è l’unica ad aver fermato le aziende e ciò produrrà danni economici gravissimi con una penalizzazione enorme per i prossimi anni. Ma è anche l’unico Paese che ha imposto un lockdown severissimo (senza peraltro avere pienamente i mezzi per attuarlo). Prendiamo in considerazione le sole limitazioni personali, in particolare quelle relative all’uscita di casa per passeggiare o fare attività sportiva.

Germania – «Frequentare gli spazi pubblici è permesso da soli o in compagnia di un”altra persona soltanto, oppure insieme ai propri conviventi. Andare al lavoro, fare la spesa per beni di prima necessità, curarsi, partecipare a esami e incontri essenziali, assistere gli altri e fare sport o attività individuali all”aperto è ovviamente sempre possibile» purché ci si mantenga a un metro e mezzo di distanza (Commento di A. Merkel alla presentazione del lockdown).

Francia – Le uscite da casa per passeggiate e attività fisica sono permesse, purché da soli o in compagnia del proprio nucleo familiare, per un”ora al giorno, in un raggio di un chilometro, cioè un”area di 3,14 km quadrati e un perimetro di 6,28 km. Dal 6 aprile non si può uscire per fare attività sportiva dalle 10 alle 19.

Gran Bretagna – Permessa una forma di esercizio fisico al giorno (corsa, ciclismo, passeggiata) da soli o con i propri conviventi, rispettando la distanza di due metri di distanza dai non conviventi.

Svezia – Per ora nessun lockdown: esercizio fisico e pratica sportiva sono benefici per la salute pubblica, queste attività devono continuare.

Belgio – L”esercizio all”aperto è permesso e raccomandato, insieme ai propri conviventi o al massimo con un”altra persona. Le uscite con la famiglia sono permesse.

Paesi Bassi – Permesse passeggiate e attività all”aperto con la distanza di sicurezza di un metro e mezzo.

Spagna – Il governo nazionale ha specificato che le attività all”aperto non sono permesse. Non a caso Spagna e Italia sono i Paesi meno evoluti di quelli considerati in questo articolo.

Stati Uniti – Valgono le leggi Stato per Stato e non tutti gli Stati hanno proclamato il lockdown. California – Attività all’aperto permessa restando a due metri di distanza dai non conviventi. Illinois – Come in California. Louisiana – Permessa l’attività fisica. New York – Attività esterne consentite mantenendo la distanza di due metri ed evitando assembramenti. Regole per gli anziani e i soggetti a rischio che possono fare attività all”aperto, purché solitarie.

Canada – Nessun limite alla circolazione delle persone. Solo raccomandazioni e consigli. In alcuni Stati restrizioni sugli assembramenti.