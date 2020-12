Liceo delle scienze umane: come diplomarsi online con successo

Oggi il mondo dell’istruzione si è rinnovato, ha ampliato la proposta formativa e permette agli studenti di accedere a percorsi innovativi, al fine di affrontare le tematiche caratteristiche del nostro tempo e, di conseguenza, intraprendere professioni sempre più richieste e diffuse, destinate a diventare le professioni del futuro.

Si può scegliere una scuola superiore con l’intenzione di proseguire poi con gli studi universitari, oppure semplicemente per cultura personale, o perché si ritiene utile un certo tipo di formazione per la propria vita professionale. La possibilità di studiare online, pianificando il percorso di studi con una modalità personalizzata, senza l’obbligo di frequenza, è uno dei vantaggi di oggi, poiché consente agli studenti non solo di scegliere la scuola che ritengono più adatta alle loro attitudini e ai loro obiettivi, ma anche di frequentare le lezioni in ogni luogo e momento, utilizzando un pc o un dispositivo portatile.

Abbiamo scelto questa tra le scuole on line in quanto si tratta di un percorso di formazione che affronta sia le materie classiche, come la letteratura, la storia e la filosofia, sia i processi di comunicazione e le tematiche sociali legate alla contemporaneità.

Perché scegliere il liceo delle scienze umane

Come abbiamo detto, il liceo delle scienze umane affronta i temi e gli argomenti correlati alle relazioni umane, al contesto sociale e comunicativo, all’identità dell’individuo, e fornisce inoltre una base culturale classica, attraverso la lettura e l’analisi dei testi dei grandi autori del passato e del presente.

Una formazione di questo tipo permette di sviluppare il pensiero critico, di avere una vasta panoramica dei modelli politici e sociali e di acquisire una maggiore consapevolezza di sé e una capacità introspettiva rilevante.

Uno studente di liceo delle scienze umane è interessato verso gli argomenti di natura psicologica, verso il pensiero razionale e la filosofia, desidera apprendere con professionalità i linguaggi della comunicazione verbale e non verbale ed è appassionato di storia e di sociologia. Inoltre, in questo percorso formativo viene lasciato ampio spazio anche alla creatività e all’arte.

Una base interessante per la carriera universitaria

Diplomandosi al liceo delle scienze umane, è possibile proseguire gli studi in diverse direzioni, grazie all’ampia base culturale e formativa che questa scuola offre agli studenti. Le facoltà e le discipline di studio che si armonizzano con questa formazione sono la comunicazione e il giornalismo, le scienze sociali e le pubbliche relazioni, l’insegnamento, così come le professioni del settore sanitario, la psicologia e le facoltà di letteratura, filosofia e arte.