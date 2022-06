La vera causa della siccità

Molti sono portati a credere che la causa principale della siccità siano i cambiamenti climatici. In 30 anni il ghiacciaio X ha perso il 30% della sua superficie. OK, ma, per esempio, traduciamo tale percentuale sulla portata del Po e vediamo che il 30% non giustifica affatto la secca attuale. Quale è allora la vera causa? In Lombardia è semplice trovarla: l’agricoltura, anche se nessun politico l’ammetterà mai. Per anni nei campi lombardi l’acqua si è buttata e ancora oggi non si economizza di certo. Gli agricoltori non hanno mai accettato di vedere ridotti gli utili di qualche decennio fa e hanno scelto soluzioni molto “personali”: anziché coltivare specie che richiedono molta meno irrigazione (il grano o i pioppeti) si sono buttati su altre (come il riso) per le quali la redditività è maggiore e l’impegno (non più di 30 gg. l’anno) è minimo, tanto che molti agricoltori hanno un secondo lavoro. Pretendere di condizionare la società avendo un lavoro che ci assicuri un buon reddito con soli 30 gg. annui di lavoro è ottimistico; si noti poi che l’agricoltura prende molti contributi, pagati da tutti noi quindi, per favore, gli agricoltori smettano di lamentarsi e si orientino a gestire al meglio i cambiamenti del clima.

Dall’immagine vedete che l’acqua c’è e arriva da quei fiumi praticamente prosciugati. Si dirà che non è giusto limitare gli utili di moltissime aziende, ma le cose cambiano sempre più velocemente e tante attività si sono riciclate o hanno chiuso, vedasi per esempio le edicole che potrebbero pretendere che si limitino i giornali online per continuare a vendere i cartacei.

Assurdo poi il comportamento di certi comuni. Nell’immagine ecco un altro modo di sprecare l’acqua: una fontana attiva da decenni 24 ore al giorno che il comune “verde” di Travacò Siccomario non si è mai deciso a chiudere.