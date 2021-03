L’Italia nella top ten del Covid-19

Classifica di morti Covid-19 per milione di abitanti (Paesi con almeno un milione di abitanti, sono quindi tralasciati Paesi come San Marino che di fatto sono penalizzati da un’altissima densità di popolazione).

Rep. Ceca – 2.065 Belgio – 1.928 Slovenia – 1.874 Regno Unito – 1.828 Ungheria – 1.658 Italia – 1.657 Portogallo – 1.628 USA – 1.621 Bosnia-Erzegovina – 1621 Bulgaria – 1.557

Lunedì abbiamo superato le 100.000 vittime. Forse è ora di dirci la verità. E mi riferisco a tutti quelli che pensano ancora che l’Italia sia un grande Paese (lo era decenni fa). Dopo un anno di sindemia, i dati smentiscono ogni tentativo di farci apparire (come gravità della sindemia, come numero di morti, come durezza del lockdown ecc.) al pari di tanti altri Paesi.

Cosa ci dice la classifica?

L’Italia ha un sistema sanitario che ha delle eccellenze situate in diversi centri, ma mediamente ha un pessimo sistema sanitario, soprattutto, checché ne dicano gli interessati, nella medicina sul territorio che ormai il più delle volte è solo un sistema che compila ricette, manda il paziente dallo specialista o al pronto soccorso, sovraccaricando le strutture ospedaliere. Nella classifica figurano anche gli USA che, per i più poveri, hanno un sistema sanitario assolutamente inefficiente.

Gli italiani hanno un livello di istruzione non compatibile con quello di un Paese avanzato; diverse sono le ricerche che mettono la scuola italiana agli ultimi posti nella UE; del resto, è ridicolo che una percentuale a due cifre creda ancora al malocchio, all’astrologia (perché i vari Paolo Fox non diffondono più i loro oroscopi, forse temendo di prevedere un periodo felice per chi muore di Covid?) e a tutto ciò che non è scientifico (perché i sostenitori dell’omeopatia non cercano di proporre cure omeopatiche per i malati Covid?).

La scarsa cultura provoca una scarsa coscienza medica e il fatto che le istituzioni non abbiamo mai promosso seriamente il buon stile di vita (penalizzando chi non ce l’ha) fanno sì che gli anziani invecchino male (la percentuale di anziani è solo “leggermente” superiore a quella di molti altri Paesi ed è assurdo dire che qui si muore di più perché si è più vecchi senza conoscere nemmeno i numeri di cui si parla).

La densità geografica gioca un ruolo importante, vedasi Belgio (351 ab./kmq) e Regno Unito (261 ab./kmq). L’Italia non è messa benissimo (206 ab./kmq), ma c’è chi continua a dire che occorre sostenere la natalità, incrementando la popolazione senza capire che le pandemie colpiscono duro dove l’assembramento delle persone è maggiore. Cosa accadrà quando invece che di una sindemia ci troveremo di fronte a una vera pandemia con un tasso di mortalità uniforme per età nella popolazione di, supponiamo, un 10%?

C’è chi continua a condannare gli assembramenti, ma cosa può fare una popolazione che vive solo di lavoro, carcerati a servizio della società, se non evadere nei fine settimana, scappare da una realtà non gradita?

Per confronto, ecco i valori di alcuni Paesi dove la situazione è stata nettamente migliore:

Svezia – 1.282 (nonostante i loro lockdown siano stati marginali rispetto ai nostri) Svizzera – 1.156 Germania – 866 Danimarca – 410 Finlandia – 140 Norvegia – 116

Ognuno può interpretare questi dati stiracchiandoli e trovando scuse per salvare l’Italia, ma, se la matematica non è un’opinione, se ci fosse stato lo stesso tasso di mortalità che in Norvegia, in Italia ci sarebbero stati poco più di 6.000 morti, non 100.000!

Si potrebbe continuare a massacrare il Paese, ma ci ha già pensato il virus. L’unica speranza è che la gente faccia fare un “cambio di passo” (locuzione molto gettonata ultimamente) al proprio cervello…