Imparare l’inglese con le news: 5 siti

Leggere i quotidiani inglesi può rivelarsi un’ottima strategia per mettere alla prova le proprie abilità di comprensione del testo, perfezionare la scrittura ed apprendere nuovi vocaboli. Se infatti esercitarsi nella conversazione rimane fondamentale per imparare al meglio la lingua ed essere in grado di comunicare, abituarsi a leggere notizie è altrettanto utile. Nel primo caso, la cosa migliore da fare è iscriversi a dei corsi di inglese di gruppo online, che permettono di confrontarsi direttamente con altre persone e mettere alla prova le proprie capacità per quanto riguarda speaking e comprensione della lingua parlata. Nel secondo caso invece, leggere news è davvero molto utile e fortunatamente esistono diversi siti di quotidiani online interessanti. Vediamo quali sono.

#1 BBC News online

Sul sito web della BBC News è possibile trovare diverse notizie e contenuti da leggere gratuitamente direttamente online e si tratta dunque di un portale particolarmente utile per chi sta imparando l’inglese. Qui si possono consultare news che riguardano non solo la Gran Bretagna ma tutto il mondo, dunque non è difficile trovare qualche notizia di proprio interesse e naturalmente è scritta rigorosamente in inglese. Questo è il sito web più consigliato per coloro che vogliono migliorare ed ampliare il proprio lessico a livello generale, proprio perché gli argomenti affrontati sono vari.

#2 The Guardian

Il The Guardian è il quotidiano di riferimento in Inghilterra per gli elettori di centro-sinistra e sul sito web ufficiale è possibile trovare moltissime news disponibili in versione gratuita e dunque consultabili in tutta libertà. Il linguaggio è piuttosto semplice, anche se qualche nuovo vocabolo lo si scova sempre.

#3 The Daily Telegraph

Questo è il giornale inglese rivolto invece agli elettori conservatori e sul portale online è possibile consultare moltissime notizie interessanti. Attenzione però, perché i contenuti sono gratuiti solamente per un periodo di tempo limitato ossia per un mese, dopodiché bisogna sottoscrivere un abbonamento per poter leggere le notizie.

#4 The Sun

Il The Sun è un giornale decisamente popolare in Gran Bretagna e tratta notizie di gossip, pubblicando spesso e volentieri articoli dal tono piuttosto scandalistico. Sul sito web ufficiale è possibile consultare qualsiasi news in tutta libertà ed i contenuti sono davvero parecchi, dunque vale davvero la pena leggerli. Per imparare nuove parole del vocabolario inglese, il The Sun è una delle migliori riviste anche per via del linguaggio popolare.

#5 Financial Times

Infine troviamo il Financial Times, che tratta argomenti più complessi rispetto ai giornali che abbiamo appena visto. Tutte le news pubblicate anche online infatti ruotano intorno al mondo della finanza e dell’economia ma bisogna essere abbonati per poter aver accesso a tutti i contenuti di questo quotidiano, anche nella versione web. Di certo, il Financial Times è utilissimo per coloro che devono perfezionare il proprio inglese per lavorare nel settore finanziario o comunque economico. Si imparano moltissimi vocaboli e modi di dire settoriali e nel contempo si apprendono informazioni sicuramente utili per chi opera nell’ambito. Un giornale di tutto rispetto, da leggere dunque sia per puro scopo informativo che per imparare la lingua.