Impara l’inglese per viaggiare e sentirti più a tuo agio

Quante volte vi è mai capitato di sentirvi dire, sia durante i tempi della scuola che anni dopo, quanto sia importante studiare e imparare bene l’inglese perché poi, volenti o nolenti, vi servirà nel corso della vostra vita?

Molto probabilmente l’avrete sentito una infinità di volte e poi, senza neanche farci troppo caso, ve lo sarete “ritrovato” in mezzo. Quanti termini in lingua inglese si utilizzano al giorno d’oggi sia nel mondo del lavoro che nella vita di tutti i giorni? Quanti sono i neologismi, soprattutto nell’ambito delle ultime espansioni del mondo di Internet, che mettono assieme italiano e lingua d’Albione? In quante offerte di lavoro trovate tra i vari requisiti per l’application, ecco per l’appunto, la conoscenza della lingua inglese?

E le domande non si fermano certo qui, ma diciamo che queste sono più che sufficienti per dare un quadro generale della situazione! Ma qui è in arrivo un piccolo “problemino”, se così vogliamo chiamarlo. In sostanza ci sembra, e ribadiamo il termine sembra, di sapere bene l’inglese dopo gli anni di scuola.

Pensiamo di saperlo leggere e scrivere, ma poi scopriamo che non è esattamente così. E la situazione è destinata a “peggiorare” quando si tratta di parlare in lingua andando quasi a confermare alcuni tristi stereotipi sugli italiani che si esprimono in inglese.

Beh, per migliorare tale situazione, colmare le lacune dei tempi della scuola, diventare più competitivi nel mercato del lavoro o cercare un’altra occupazione all’estero, vi suggeriamo dunque di migliorare grammatica, sintassi, dizionario e pronuncia grazie ai corsi di conversazione inglese online. Una soluzione particolarmente utile soprattutto quando si studia, si lavora o si hanno in generale tanti impegni che rendono impossibile una frequenza costante dei corsi standard.

Grazie a questi corsi si potrà dunque recuperare il tempo perduto, oltre che migliorare in poco tempo, nella maniera più rapida e “completa” possibile e cioè grazie all’aiuto e alla professionalità di un insegnante madrelingua sempre a disposizione.

Non dimentichiamo poi che, oltre alle lezioni individuali, si possono anche scegliere delle lezioni di gruppo (EF English Live) per confrontarsi direttamente con altri studenti e si possono inserire ancora più comodamente nella propria agenda degli impegni.

Basta dunque con appuntamenti impossibili, scegliete tra i tanti insegnanti disponibili 24 ore su 24 oltre che 7 giorni su 7! Ma attenzione perché non è ancora finita dato che potrete scegliere, oltre che l’orario e il tempo da dedicare allo studio, anche il tipo di inglese.

Vediamo dunque qualche esempio per capirci un po’ meglio. Esatto, qui potremmo quasi dire che “non tutti i tipi di inglese sono uguali”: