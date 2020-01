Il crollo del M5S e l’arroganza etica

Che alle recenti regionali ci sia stato un crollo del M5S è a tutti noto, ma perché il titolo parla di arroganza etica? La vecchia politica (Zingaretti) saluta la vittoria in Emilia come una sconfitta di Salvini; in realtà, Il leader del PD dovrebbe salutare la vittoria della vecchia politica. Se la matematica non è un’opinione, è evidente che, se il M5S avesse semplicemente retto prendendo i voti che aveva avuto alle europee, (dove c’era già stato un grande flop), il centrosinistra in Emilia avrebbe perso. Alla nascita del governo Conte bis c’è chi prevedeva la fine del M5S; il vero motivo del crollo è molto semplice: nato come forza alternativa alla destra e alla sinistra, si è trasformato in un partito di sinistra e come tale, né carne né pesce riguardo al PD. Così circa un quarto del suo elettorato è andato con Salvini (che ha pescato a mani basse nel serbatoio di voti della vecchia Forza Italia) e un terzo nel PD. Solo un 10% è rimasto fedele ai suoi primi ideali. Non a caso subito dopo il flop delle regionali del gennaio 2020, per le prossime regionali i dirigenti del M5S stanno pensando a un’alleanza con i democratici (leggi: di fatto fusione con il PD: chi vorrà continuare a contare qualcosa in politica non potrà certo stare nel movimento).

Un’altra chiave di lettura delle elezioni emiliane è che non è certo finita quella che Zingaretti chiama “stagione dell’odio”. Il motivo è semplice: in tutta la campagna elettorale Salvini è stato attaccato non nelle idee e nei contenuti dei programmi, ma come persona, nelle sue azioni e nei suoi comportamenti. L’arroganza etica della sinistra, che si è sempre fregiata, autoreferenziandosi, del primato morale sulle altre forze politiche, ha toccato il massimo e c’è da star certi che per il principio della difesa per risentimento il clima d’odio continuerà. Se si chiama fascista, antidemocratico, fuorilegge ecc. un soggetto, ovviamente questi replicherà. Questo vale da entrambe le parti e non è detto che sia un male. Si tratta solo della morte del politicamente corretto, in modo che il cittadino sappia con chi ha a che fare e prenda una chiara posizione, giusta o sbagliata che sia (ammesso che in politica un’idea possa essere “giusta” o “sbagliata”).

Se la sinistra vuole veramente chiudere la stagione dell’odio non può “odiare” Salvini, almeno nelle parole. Dovrebbe usare la geniale strategia con cui la Chiesa cattolica per tanti anni è riuscita a evitare di schierarsi: giudicare il peccato, senza dire il nome del peccatore (vedasi per esempio la sua posizione sull’immigrazione).

Che accadrà? Dopo la morte del M5S, l’Italia si spaccherà nettamente in due: da una parte una sinistra basata su valori che, volenti o nolenti, le Sardine hanno ben espresso; dall’altra parte, una destra basata su una scarsa comprensione per quegli atteggiamenti che sono da essa classificati come lassismo o buonismo.