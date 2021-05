Il calcio ridicolizza le istituzioni: bloccati movide, shopping ecc., ma migliaia di tifosi assembranti festeggiano lo scudetto senza sanzioni.

Si tratta dell’ennesima dimostrazione che i poteri forti esistono e cercano un difficile equilibrio; se il singolo tifoso come privato cittadino passeggia senza mascherina è sanzionato, quando la lobby del calcio ne manda in piazza migliaia non succede nulla.

Si potrebbe obiettare che le manifestazioni per lo scudetto sono state spontanee (ovviamente gli stessi avvenimenti sarebbero successi se a vincere lo scudetto fosse stata un’altra squadra), ma in realtà rispondono a un’ideologia che il mondo del pallone diffonde: “la squadra sei anche tu”, “sì, la tua vita non è granché (ma avete visto in tv le facce di chi festeggiava…), ma se affidi il tuo umore (e la tua felicità) ai nostri undici ragazzi in mutande, magari qualche gioia riuscirai ad averla anche tu”, “puoi vincere anche tu (non importa se i milioni ce li intaschiamo noi…), aiutaci a costruire qualcosa di grande” ecc.

Cittadini che non ce la fanno ad arrivare a fine mese, ma accettano che i loro idoli siano pagati milioni di euro nella speranza che diano loro una domenica magica facendoli uscire dal grigiore della loro vita: è il condizionamento del pallone.

La politica, altro potere forte, deve scendere a patti con il mondo del calcio e fa finta di nulla. Probabilmente ci sono anche politici “tifosi” che sarebbero pronti a scendere in piazza se non nuocesse alla loro immagine. Sono anche loro vittime del sistema e quando tornano privati non trovano la quadra per far veramente grande la loro vita. Un po’ come il protagonista de La carriola, la novella di Pirandello che è uno dei manifesti del Neocinismo.

Il protagonista è un avvocato e professore di diritto, massacrato da importanti impegni lavorativi, obblighi pubblici e privati, una persona che appare sempre rispettabile e composta. Un giorno, tornando in treno da Perugia, non riesce a concentrarsi sui suoi documenti e getta gli occhi sulla bellissima campagna; i suoi occhi però non riescono a vedere granché, praticamente nulla; questa cecità gli fa balenare in mente l’idea di una vita diversa, mai vissuta per la maschera che la società gli aveva imposto. E sente l’afa della vita che gli rende insopportabile l’esistenza quotidiana fino ad allora condotta.

Tornato a casa, contempla davanti all’ingresso la targa con i titoli e il suo nome (come appaiono ridicoli tutti quelli che non perdono occasione di firmarsi ogni volta come Dott., Ing., Prof…, n.d.A.) e resta turbato dal non riconoscere più la sua vita.

Lo assale un sentimento di distruzione, trattenuto a stento, contro gli oggetti della casa, la moglie e i figli, ma ormai è tardi: l’uomo conserva la maschera di personaggio serio e autorevole, rispettabilissimo agli occhi della società. Si concede una sola trasgressione: quotidianamente, quando è nel suo studio, non disturbato da nessuno, prende il suo cane per le zampe posteriori e gli fa fare la “carriola”. Il cane appare impaurito, quasi terrorizzato e convince l’avvocato che è inutile tentare di uscire dal ruolo che la società ci ha imposto.

Per fortuna, io quell’afa della vita l’ho sentita a 19 anni.

