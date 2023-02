I prodotti più venduti online: la classifica

Arrivano i dati e i numeri che si riferiscono all’e-commerce e agli acquisti fatti online relativi all’anno appena trascorso che ci permettono di fare una bella classifica che ci aiuta a capire dove sta andando l’intero settore. Ecco allora quali sono stati i prodotti più venduti sul web.

Abbigliamento

Il primo classificato tra i prodotti più venduti online è l’abbigliamento. È la categoria che ha più mercato in assoluto sul web a prescindere che si tratti di scarpe o abbigliamento per bambini. Il settore gode di ottima salute, motivo per cui è pieno di e-commerce pronti a esaudire i desideri di tutti.

Arredamento per interni ed esterni

In seconda posizione troviamo i mobili, sia per interni sia per esterni. Si calcolano anche articoli per il giardino e accessori per la casa. Il settore ha avuto una spinta decisiva in concomitanza con la crescente necessità di rivedere gli spazi dentro, quanto fuori casa.

Tutto per l’ufficio

Sul web moltissimi cercano e comprano tutto il necessario per l’ufficio, a iniziare da carta per la stampante, cartucce, cancelleria varia che non può mai mancare sulla scrivania. I sistemi di archiviazione, come raccoglitori e archivi, ma anche buste per le spedizioni sono più convenienti online poiché il discount per l’ufficio propone ottimi prezzi.

Elettronica e tecnologia

Cresce la fetta di mercato per elettronica e tecnologia che negli ultimi 12 mesi ha registrato un boom di vendite. Il bisogno di connettersi sempre e in ogni luogo della casa, spinge a ricercare dispositivi elettronici sempre più avanzati e performanti. Il volume di affari è in crescita e il trend si confermerà anche in futuro.

Farmaci e cosmetici

Online la cura della persona e della salute fa registrare un alto volume d’affari. Sono infatti entrati a pieno diritto nella classifica i farmaci e i cosmetici. Se un tempo era un settore prettamente femminile, oggi non è più così. In parafarmacia, oltre ai cosmetici, si trovano in ogni momento tutti i farmaci da banco e medicinali che non necessitano di prescrizione medica a prezzi scontatissimi.

Prodotti per bambini

Tra i prodotti più venduti sul web appaiono i giochi per i bambini. Si vende davvero di tutti per i più piccoli che hanno necessità specifiche. Che si tratti di un regalo o no, la scelta online di giocattoli è sicuramente la più ampia mai vista prima. I preferiti sono i giochi in legno con un’attenzione in più ad aspetti quali la manualità, la creatività e l’outdoor.

Libri e giornali

Da una parte gli e-book non decollano come ci si poteva aspettare, ma la loro fetta di mercato resta pressoché invariata, stagnante praticamente. Cresce invece la vendita di libri online poiché il piacere del libro cartaceo resta, ma cambia il luogo dove si trova un’ampia selezione. Il web ha avuto il merito di dare nuova linfa vitale a un settore che negli anni passati arrancava un po’. Lo stesso discorso vale per giornali e riviste i cui abbonamenti sono prettamente contratti online. Gli editori che hanno puntano molto sulla vendita online, sono riusciti a mantenere un buon mercato.