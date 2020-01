La globalizzazione ha aumentato la conflittualità sociale

Inutile negarlo: accanto a tanti pregi, la globalizzazione ha reso molto più difficoltosa la gestione della società. Il motivo è che gruppi incompatibili fra loro sono venuti a contatto e per il principio di incompatibilità (se per te X è un delitto e per me X è un diritto siamo incompatibili e ogni dialogo è inutile; R. Albanesi, 2002) si accendono gli animi delle opposte fazioni. Il motivo può essere religioso (alcuni modelli si “divertono” a calcolare quando l’Italia diventerà una repubblica islamica), economico (vedasi le migrazioni economiche), politico (i tanti movimenti separatisti) ecc. Appare però indubbio che chi ritiene un suo diritto ciò che per l’altro è un delitto non potrà mai dialogare costruttivamente con la controparte. Questo è il limite del dialogo che molti ingenui sostenitori dell’integrazione a ogni costo non riescono a vedere. Per esempio, si provi a definire con un aggettivo una persona che (perché non ama particolarmente i cani) vuole impedire l’accesso sugli autobus ai cani per ipovedenti. Probabilmente, anche moltissimi sostenitori dell’integrazione totale useranno aggettivi pesanti, senza capire che stanno di fatto affossando la loro posizione. Sì, perché nel Regno Unito per sottomissione alla cultura islamica e al politicamente corretto per un cieco può diventare difficile prendere un taxi o un autobus perché l’autista, islamico ortodosso, può rifiutarsi di prenderlo a bordo. Le amministrazioni cittadine tacciono su certi comportamenti perché comunque i cittadini islamici votano (non a caso uno di loro è sindaco di Londra) e fanno presente che non per tutti i musulmani i cani sono tra gli animali più impuri presenti in natura (il contatto con essi implica per il musulmano devoto la najasat, la condizione giuridico-religiosa che gli impedisce di accedere ad alcuni atti rituali.). Molti buonisti continuano a ritenere queste news come fake news, senza capire che una fake news viene smascherata dalla Rete stessa pochi giorni dopo che è uscita e che basta fare una ricerca (magari in lingua inglese: dog islam) per avere il chiaro quadro della situazione.

Nessuno può negare che fra le comunità islamiche (come in ogni religione, come anche nella cattolica) esistono neofarisei che hanno aggiustato le “verità” trasmesse dai testi per adattarle al mondo contemporaneo (pensiamo alla Bibbia che considera impure le donne che hanno le mestruazioni) e altri che le interpretano letteralmente. E con questi diventa da un lato impossibile dialogare e dall’altro controllarne le azioni e le pretese socio-politiche.

Episodi analoghi a quelli che ormai accadono in Gran Bretagna, sono accaduti in Scandinavia e persino in Italia (il 5 marzo 2019, su un autobus di linea diretto a Torino, una pensionata è stata pesantemente insultata e minacciata da un individuo di origine magrebina perché in compagnia del proprio cane).

Quindi: se pensate che l’integrazione fra gruppi incompatibili sia possibile, prima di diffondere questa ingenua posizione, provate a convincere un integralista autista islamico ad accettare la compagnia di cane accanto a sé.