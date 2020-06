Come valutare la gestione della pandemia da parte dei vari governi?

Fin da marzo è stato subito chiaro che la gestione della pandemia doveva conciliare diversi aspetti, principalmente:

salvare vite umane. Farlo con la reale potenzialità del sistema sanitario. Salvare l’economia. Evitare di imporre lunghe e pesanti restrizioni alle libertà dei cittadini.

Ogni Paese ha agito secondo direttive politiche e sanitarie proprie (i cosiddetti comitati scientifici), tanto che, per esempio, per parlare di “lockdown” senza analizzare quali siano le reali restrizioni per i cittadini è fare di tutte le erbe un fascio.

Per capire quanto il lockdown sia stato duro (lunghezza, restrizioni, persone colpite ecc.) e continui a esserlo (vedasi la situazione delle scuole italiane), forse la ricaduta economica è quella più interessante.

Come si vede nell’immagine siamo (insieme alla Spagna, ma l’ordine alfabetico ci premia!), i peggiori al mondo nelle stime del Fondo Monetario Internazionale per il 2020.

Chi non è ancora convinto che in Italia la gestione della pandemia sia stata fallimentare può attaccarsi al numero di vite (forse) salvato (vedasi video: Quante vite ha salvato il lockdown?), ma non può negare né le difficoltà del sistema sanitario nazionale né le pesanti restrizioni (ancora in vigore mentre in altri Stati sono state revocate) non per zone rosse specifiche, ma addirittura per tutta la nazione, quando era evidente la disparità di situazione fra le varie regioni. Nell’era ante-pandemia, il governo citava con enfasi somma un incremento del PIL con zero virgola (il PIL è aumentato dello 0,2%!!!): ora il governo cosa dovrebbe fare quando siamo i peggiori al mondo, distaccati da altri Paesi non di zero virgola, ma di diversi punti percentuali? Cosa dovrebbe fare? Semplicemente vergognarsi per aver distrutto il futuro di tanta gente.