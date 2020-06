Family Act: progresso o regresso?

Il recente disegno di legge Family Act che il governo Conte ha varato ci avvicina ai Paesi più avanzati in materia di famiglia oppure è solo un modo antiquato di concepire la genitorialità?

Nel video vengono evidenziati tre punti che non sono in liena con una visione moderna della famiglia.

La famiglia viene vista come un dovere sociale e fare figli è un modo di aiutare la società. Anche se questa tesi è condivisa da molti va in netta controtendenza con uno Stato che voglia assicurare la massima qualità della vita che viene comunque intaccata da doveri non strettamente necessari.

Non vengono dati numeri che sono rimandati alla conversione in legge entro il 30 novembre (forse). Portare un figlio all’università costa 250.000 euro e se lo Stato concorre per il 10% (“tramite una somma di denaro o mediante il riconoscimento di un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione”) certo non risolve il problema economico delle classi meno agiate.

Vengono favorite le famiglie numerose con più di due figli, in netta controtendenza green, quel green che questo governo continua a sbandierare ai 4 venti.