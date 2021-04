Il fallimento di Grillo

Che l’azione politica di Beppe Grillo sia sempre stata accompagnata da una certa dose di frustrazione personale è noto. Da quando attaccava i politici della Prima Repubblica a quando attaccava la politica alla nascita del Movimento Cinque Stelle a oggi che sta scendendo sul piano personale nella difesa del figlio Ciro.

Alcuni potrebbero pensare che possa avere una personalità istrionica quasi borderline; non a caso, il disturbo istrionico di personalità (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition) è definito come modello persistente di emotività eccessiva e ricerca di attenzione e la diagnosi si basa sulla presenza di almeno cinque di un elenco di otto punti, presenza comune a molti personaggi dello spettacolo.

Va da sé che Grillo nella sua vita ha anche fatto cose positive, ma in un certo senso, non si è mai capito se la sua azione fosse motivata da un’ideologia di fondo condivisibile o dalla ricerca di un successo personale. Positivo nel primo caso, negativo nel secondo. Si potrebbe parlare di personalità a corrente alternata.

Dovrebbe essere ormai chiaro che il progetto politico di Grillo è fallito e praticamente abbia consegnato quello che resta (circa il 50% del Movimento, visti i sondaggi) a un ambizioso Giuseppe Conte che di fatto sta smontando tutto quello che Grillo aveva ipotizzato (reddito universale, sostituito dal penoso assistenzialismo del reddito di cittadinanza che di fatto non è che un reddito di inclusione, democrazia diretta, stravolta dall’allontanamento della Rete dal punto di vista decisionale, vincolo del doppio mandato, ormai chiaramente messo in discussione da chi non vuole mollare poltrone ecc.). Chiaro anche a Grillo che si è prontamente defilato, anche dopo essersi accorto che gran parte dei suoi eletti ha uno spessore politico e sociale minimo, tanto che, se tornassero alla vita di tutti i giorni, difficilmente riuscirebbero a combinare qualcosa di eclatante e significativo.

Ora che il suo progetto politico è fallito e che è stato spazzato via proprio da quella politica “professionistica” che lui stesso ha sempre combattuto, sembra aver fallito anche sul piano personale.

Senza voler legare l’aspetto umano all’azione politica (garantismo sì o no, sempre o a corrente alternata ecc.), sul piano personale Grillo ha fallito per due motivi:

lo scopo più importante di un padre dovrebbe essere quello di insegnare al figlio a vivere bene. Se, come ha definito Grillo, suo figlio “non è uno stupratore, ma un coglione”, dovrebbe capire che l’educazione non è stata poi granché.

Anche se il figlio fosse stato un minore, difenderlo al di là delle regole da un comportamento comunque discutibile, non farebbe certo il bene del figlio. Un figlio si difende nelle sedi opportune, quando lo si fa usando mezzi che altri non hanno (la propria posizione) si causa nel giovane un senso di potenza e di impunità che mal si sposano con un’educazione corretta.

Da cinque stelle a una stella caduta…