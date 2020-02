Durata del processo penale: teoricamente impossibile averlo breve

La durata del processo penale è attualmente all’attenzione della politica con diverse forze che promettono di abbreviarla.

Va premesso che in Italia il vero problema è la durata del processo civile perché per un comune cittadino è molto più probabile essere coinvolto in un processo civile che in uno penale. Oggi, un processo civile esageratamente lungo blocca molte azioni di rivalsa nei confronti dei furbetti che usano le lungaggini della giustizia per guadagnarci qualche euro: con una previsione di riaverla dopo anni, chi farebbe causa per una somma di qualche centinaio di euro? In Italia i tre gradi di un processo civile durano in media otto anni; pur riferendosi al solo primo grado (dove si hanno dati per tutti i Paesi) siamo terz’ultimi in Europa con 514 giorni; in Francia si parla di 353 giorni, in Germania di 196 e la media dei Paesi UE è di 192. In Russia i giorni sono 42 e in Svizzera solo 107. Non occorre essere grandi economisti per capire che processi civili lunghissimi sono un danno economico elevatissimo, oltre che etico.

Tornando alla durata del processo penale, attualmente con la riforma della prescrizione, la durata del processo penale è diventata un problema veramente grave. A margine, occorre sottolineare che la prescrizione è un atto di civiltà nei confronti di un cittadino che vive in uno Stato che in tempi ragionevoli non è riuscito a trovare il colpevole; purtroppo, la cancellazione della prescrizione è uno dei tanti scivoloni del Movimento Cinque Stelle, troppo attento (come del resto deve fare un movimento che non è un partito) a battaglie di principio che a soluzioni che incidano realmente sulla vita di milioni di cittadini. In teoria, la prescrizione si potrebbe abolire, ma la durata del processo penale può essere realmente breve?

In Italia il numero di gradi di giudizio e la loro impugnabilità rendono praticamente impossibile avere processi brevi. Il vero problema della giustizia in Italia è proprio l’inaffidabilità dei gradi di giudizio che, se in teoria devono consentire una maggiore equità nella valutazione del reato, di fatto allungano in modo esagerato i tempi senza dare garanzie di giustizia.

I ribaltamenti sono così frequenti che ci si dovrebbe chiedere se i giudici di primo grado siano veramente abilitati a compiere il loro lavoro o se le leggi dello Stato siano sufficientemente chiare da essere abbastanza univocamente interpretabili.

Il problema: i gradi di giudizio del processo penale

Per garantire la durata del processo penale non c’è che un modo: ridurre i gradi di giudizio. Questa la situazione dopo il primo grado in altri Paesi:

Gran Bretagna. Si è contrari all’impugnabilità delle sentenze. Ci si può rivolgere all’Alta Corte che raramente consente il nuovo processo, fino al quale la sentenza impugnata resta in vigore.

Stati Uniti. Negli USA, secondo la costituzione, l’imputato ha il diritto costituzionalmente sancito al rapido processo (la durata media è di un anno) e il primo grado si considera definitivo. La prescrizione perde senso perché l’appello non è automatico. Solo gravi falle nel processo di primo grado possono “giustificare” l’appello.

Il processo d’ appello (presentato entro una settimana dalla sentenza penale) è ammesso per revisioni di merito del processo di primo grado, salvo che in giudizi di “scarsa rilevanza”, o per errori formali.

Si ritiene inammissibile che una qualsiasi corte di giustizia possa contraddire una giuria popolare. Attualmente, dopo la condanna di primo grado in Corte d’ assise, si può ricorrere solo in Cassazione.

Nei Paesi dove ci sono solo due gradi di giudizio, pur consapevoli che legge non significa giustizia, i cittadini hanno più fiducia nella legge per il semplice fatto che non si trovano davanti a scandalosi ribaltamenti fra i gradi di giudizio. Se i giudici valutano in maniera opposta una fattispecie come è possibile avere fiducia nella giustizia?

L’impossibilità della breve durata del processo penale

Con tre gradi di giudizio, in linea teorica, senza prescrizione, il processo potrebbe diventare infinito. Soprattutto per quelle sentenze dove c’è stato un ribaltamento, visto che probabilmente sono le meno chiare (del resto, se i giudici di primo grado sanno che l’imputato avrà modo di ricorrere in appello saranno meno motivati ad approfondire). Chi si illude di far durare poco i processi dovrebbe aver presente che, spesso e volentieri, la Cassazione i processi li annulla, di fatto rendendo teoricamente infinita la durata del processo e quindi la “certezza” di un’equa sentenza.

In sostanza, come si può pensare di riformare in modo decente il processo penale se si mantengono tre gradi di giudizio? Qualunque politico si esprima in tal senso o è ingenuo o è in malafede.