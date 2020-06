Distanziamento sociale: una farsa

Il distanziamento sociale è la distanza interpersonale ritenuta sufficiente a evitare il diffondersi di una patologia infettiva, in particolar modo il Coronavirus.

La locuzione è già di per sé scorretta e densa di significati politici; il termine sociale indica, inutilmente, una procedura di controllo della popolazione. Meglio sicuramente sarebbe stato “distanziamento fisico” che aveva una valenza solo medica.

Fatta questa premessa, è ormai evidente che senza un’azione repressiva il distanziamento sociale può funzionare solo per quelle persone in cui prevale la paura della malattia rispetto alla naturale tendenza a socializzare per vari motivi.

Media troppo spesso filogovernativi continuano a proporre esempi di distanziamento sociale sulle spiagge, nelle città ecc. quando poi gli stessi media diffondono, spesso inconsapevolmente, immagini dove il distanziamento sociale non c’è più.

Non stiamo parlando della tanto criticata manifestazione del centro-destra del 2 giugno dove a Roma ci sono stati assembramenti. Non stiamo parlando delle tante movide italiane che hanno fatto arrabbiare i sindaci.

Stiamo parlando per esempio delle immagini della folla che ha accolto Mattarella a Codogno (una giornalista di Sky ha parlato, quasi assolvendoli, “di tante persone che hanno sfidato il distanziamento sociale per essere presenti”. O della manifestazione degli arancioni sempre a Roma il 2 giugno. O delle tante immagini di spiagge italiane dove, se è vero che gli ombrelloni sono distanziati, si vedono chiaramente le code ai bar, i movimenti sulla spiaggia dove il distanziamento è una chimera. Stessa situazione nelle vie principali di molte città, dove la gente, se non si urta, passa a meno del canonico metro di distanza. Stiamo parlando dei tanti luoghi di lavoro dove con il distanziamento sociale sarebbe impossibile lavorare.

Ormai gli italiani sono stufi di norme che da un lato lo Stato non sa fare rispettare e dall’altro che appaiono dubbie: in Cina dopo 76 giorni di lockdown si gira con la sola mascherina e le vie delle città sono affollate.

Perché tanta voglia di continuare a supportare un concetto che ha affossato migliaia di attività? Visto che gli stessi politici faticano molto a mantenerlo, basta osservarli in tv con i loro colleghi o collaboratori.

Perché ostinarsi quando ci sono voci come quelle del prof. Zangrillo che ci dicono chiaramente che clinicamente il virus è inesistente. Grandi polemiche sull’affermazione di Zangrillo, basate sull’ignoranza culturale di chi, arbitrariamente, ha concluso che “Zangrillo ha detto che il virus non esiste”. Ovviamente tali commentatori non sanno cosa significhi “clinicamente”: consideriamo il bacillo della tubercolosi esiste, ma oggi in Italia è clinicamente inesistente (segnalati circa 4.000 casi all’anno). Vuol dire che non crea problemi clinici, non esiste l’emergenza tubercolosi.

Così come non esiste l’emergenza Coronavirus (per approfondire: Perché non si deve avere più paura del Coronavirus).

In sostanza, c’è il forte dubbio che mantenere questo livello di tensione “sociale” serva per continuare a supportare la visibilità e quindi il potere di chi in questi mesi (dai politici agli scienziati, dai giornalisti ai pochi poteri economici che sono stati avvantaggiati) si è servito dell’emergenza per salire in cattedra.

Ulteriori più scientifiche considerazioni sull’utilità del distanziamento sociale le trovate nel video: Il distanziamento sociale serve davvero?.