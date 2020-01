Le difficoltà della democrazia nel clima di decisionismo politico

Attualmente i più importanti Paesi sulla scena mondiale sono governati da politici decisionisti: la Cina di Xi Jinping, la Russia di Putin, gli Stati Uniti di Trump. Il livello democrazia dei tre Paesi è diverso, ma è evidente la caratura simile dei tre leader, dove il politicamente corretto comunque non esiste più. Si potrebbe continuare con la Turchia di Erdogan. I più fieri difensori della democrazia potrebbero sostenere che anche la Turchia non è un brillante esempio di democrazia anche se Erdogan è stato “liberamente eletto”.

Il vero problema è che chi comanda può influenzare meglio la società di chi non è al potere e quindi “dirigere la democrazia dove vuole” (citando Andreotti, “il potere logora chi non ce l’ha”). D’altro canto, è abbastanza evidente che la maggioranza non vede la società come la minoranza e quindi questa potrebbe sempre accusare chi è al potere di “attacco alla democrazia” semplicemente perché nega quelli che la minoranza, autoreferenziandosi come giudice, interpreta come diritti inalienabili del singolo.

Il problema diventa quasi irresolubile quando poi la maggioranza ritiene un delitto ciò che la minoranza ritiene un diritto (incompatibilità).

In società sempre più veloci, dove le informazioni circolano velocemente, ecco allora che il dialogo diventa praticamente impossibile perché di fatto porterebbe a una stagnazione del Paese con gravi problemi economici e sociali. La politica del compromesso perde terreno a favore della politica della decisione e la decisione e il decisionismo spesso appaiono “antidemocratici”.

La democrazia sta diventando quindi un’utopia? Probabilmente no: essa viene sostituita da una forma meno assoluta, dove il popolo periodicamente dà il potere a una maggioranza e dà il compito a una minoranza di verificare che alle elezioni successive il risultato possa essere ribaltato, se la maggioranza ha lavorato male. Si chiama “democrazia concreta“.

Del resto, sembra proprio che in molti Paesi il popolo voglia questo, non ultimo il caso della Gran Bretagna. I contrari alla Brexit (che dal popolo aveva raccolto una risicata vittoria) hanno fatto di tutto per far saltare l’uscita della Gran Bretagna dalla UE, senza tener conto che nel frattempo i numeri a favore della Brexit erano decisamente aumentati nella popolazione. Morale? Suicidio politico con la grande vittoria dei conservatori di B. Johnson.

In Italia sta accadendo lo stesso fenomeno. Senza entrare nella valutazione delle idee politiche, Il PD con Renzi (leader decisionista) era al 40% ora con Zingaretti (leader vecchio stampo) è a meno della metà; la Lega con Salvini vola… La vecchia politica ha coniato il termine populismo per affossare il decisionismo, ma, attenzione, Renzi non si poteva certo chiamare “populista”: ora che non può più decidere nulla, conta ben poco. Il messaggio è chiaro: la gente ormai vuole qualcuno che agisca in fretta, non si metta a giocare gli zero virgola o con i piani ventennali.