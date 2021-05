Dai brevetti alla legge Zan

Ovvero: la sinfonia del buonismo. Il povero Biden, la cui senescenza fa tanto parlare, ha buttato lì una proposta che definire irrazionale è semplicemente ottimista: togliere il brevetto ai vaccini.

Alcuni personaggi di spicco come Angela Merkel hanno bocciato la proposta americana mentre in Italia c’è chi la sostiene da tempo. In realtà, si tratta semplicemente di un test di concretezza.

Biden cavalca l’onda del populismo inconcludente: la revoca dei brevetti sui vaccini è ragionevole? D’accordo, ma la prossima volta chi investirà milioni di euro/dollari in ricerca senza la prospettiva di guadagnare?

Alcuni rispondono: lo Stato. E qui la concretezza tocca il fondo. Dov’era lo Stato (direi gli Stati) quando la pandemia è scoppiata? Guardate i risultati del vaccino cinese e confrontatelo con quelli occidentali. Senza contare che gli interventi dello Stato funzionano tanto più dove c’è meno democrazia: qui migliaia di tifosi se ne fregano del lockdown, in Cina infrangere il lockdown poteva costare la galera (se non la vita). Ma questi ragionamenti per i buonisti sono troppo difficili.

Altra perla del buonismo è la legge Zan, di cui tanto si discute, una legge che nelle intenzioni sarebbe contro l’omofobia, ma che di fatto non è che una censura di Stato, impedendo di esprimere senza rischio posizioni come la seguente.

Ore 23, una donna sale su un treno a lunga percorrenza. In uno scompartimento ci sono quattro suore, in un altro quattro neri. In quale entrerà la donna? Razzismo o semplice buon senso?

Ovviamente, si potevano sostituire i quattro neri con “quattro ultrà di ritorno da una trasferta che bevono birra” oppure (se fossimo a New York) con “quattro ispanici tatuati” ecc. Fa parte della natura umana giudicare (vedasi l’articolo sulla libertà di espressione) e chi dice che non lo fa mai è semplicemente un ipocrita. E il giudizio a volte può essere statistico (vedasi Senso statistico e Affermazioni statistiche senza essere omofobo.

In questo articolo apparso sul Manifesto (un giornale non certo di destra) c’è la conferma che la concretezza non è né di destra né di sinistra, è delle persone che sanno ragionare. Per chi non volesse leggere tutto l’articolo riporto solo alcuni passi significativi.

La stupidità – come disse Musil – è un nemico implacabile e potente di tutti coloro che vorrebbero migliorare le cose, o almeno difenderle dal peggio. Non c’è nessuna grande idea – secondo l’autore dell’”Uomo senza qualità” – di cui la stupidità non sappia impadronirsi, in assenza di valide contromisure. … Il danno generale è un ulteriore imbarbarimento del discorso pubblico. Fedez ha ragione a denunciare la pressione ricevuta. Ma ci piace un mondo in cui ogni telefonata per così dire privata viene videoregistrata? L’effetto collaterale peggiore è rendere sempre più manichea la discussione sulla legge Zan. È sacrosanto opporsi alle pulsioni omofobe, transfobiche, misogine, abiliste. Ed eventualmente legiferare in questo senso. Ma Fedez non dice mai che esiste una parte dell’opinione pubblica, tra cui molte femministe, che non ha dubbi sulla lotta a quelle inaccettabili pulsioni, ma ne ha invece sul testo della legge. … Il testo approvato dalla Camera esordisce così: “a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico; b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso…”. E se io rifiutassi queste definizioni pensando che il sesso è ben di più che una determinazione biologica o anagrafica, …? Se pensassi che il termine genere è invece ambiguo? E che questo linguaggio rischia di reintrodurre quel “neutro indifferenziato” sostenuto proprio dal simbolico patriarcale, probabilmente all’origine dell’odio per i diversi che si vuole combattere? E se, infine – ma sarebbe gravissimo – ci fosse il rischio che la norma limitasse la libertà di opinione?

Buonisti di tutto il mondo tornate con i piedi per terra!