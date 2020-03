La scioccante verità sul Coronavirus

Ho ricevuto da un visitatore del sito un articolo in tedesco; mi si chiedeva un commento. Ero molto scettico, sia perché non conosco il tedesco sia perché in questo periodo sto declinando decine di richieste come queste che sarebbero ingestibili come tempo (la nostra posizione è ben dettagliata in home). Mi sorgeva però il dubbio che il pezzo fosse di qualità, visto che mi appariva molto strana una richiesta su una lingua che non fosse la nostra o l’inglese.

Ho fatto tradurre il pezzo dal traduttore di Google e sotto trovate il risultato. Mostra il reale scenario del problema, sbeffeggiando tutti gli epidemiologi che in Italia vogliono fermare l’epidemia a costo di un massacro economico, a coloro che contro ogni evidenza scientifica e di quello che hanno imparato, continuano a venderci la panzana che l’immunità di gregge c’è solo con il vaccino.

…allora tutto ricomincia

Le misure attuali ci danno il tempo di prepararci per le conseguenze della pandemia. Ma non risolvono il problema, afferma l’epidemiologo Eichner in un’intervista a Tagesschau.de (uno dei siti di informazione più autorevoli della Germania, il 25-esimo sito tedesco come traffico).

tagesschau.de: Quanto sono efficaci le attuali restrizioni di contatto?

Martin Eichner: l’attuale forte limitazione dei contatti significa che un numero significativamente inferiore di persone è infetto. Per ora va bene. Dopotutto, il numero di nuove infezioni è cresciuto in modo esponenziale, il che significa che il nostro sistema sanitario sarebbe completamente sopraffatto in un brevissimo lasso di tempo.

Il problema è che, se fermiamo le infezioni, quasi nessuno diventerà immune. Da un punto di vista epidemiologico, tuttavia, probabilmente abbiamo bisogno di circa i due terzi dell’immunità nella popolazione o un po’ ‘di più per mantenere l’epidemia sotto controllo permanente (immunità di gregge).

tagesschau.de: Perché stimate che siano necessari due terzi della popolazione per avere una buona immunità di gregge?

Eichner: Lo concludiamo dal numero base di riproduzioni. Indica quante persone sono infettate in media se non esiste ancora un’immunità di gregge. I ricercatori ipotizzano che questo numero (il famoso R 0 , n.d.r.) sia compreso tra due e cinque nel nuovo virus corona. Se è 3, un soggetto infetto infetta in media tre persone.

Se il 50% della popolazione fosse ora immune, una persona infetta infetterebbe in media solo una persona e mezza. Ciò rallenterebbe l’aumento del numero di infezioni, ma aumenterebbe comunque. La curva smette di crescere quando un soggetto infetto infetta solo un’altra persona. Questo sarebbe il caso di due terzi della popolazione già immune.

tagesschau.de: Quindi l’attuale tentativo di evitare i contatti è inutile nella lotta contro l’epidemia?

Eichner: Guadagniamo tempo, ma l’attuale evitamento dei contatti non fa che posticipare il problema. Se torniamo alla vita normale dopo alcune settimane senza accumulare un’immunità significativa nella popolazione, saremo esattamente allo stesso punto in cui eravamo prima.

Il risultato: Lo stesso sviluppo ricomincerebbe: una persona infetta ne infetta altre tre. Questi altri tre, sono nove. E in breve tempo la curva cresce di nuovo in modo esponenziale. Quindi abbiamo appena guadagnato tempo. Ma non abbiamo appiattito la curva, l’abbiamo spostata.

tagesschau.de: Cosa accadrebbe se le restrizioni di contatto fossero ulteriormente estese?

Eichner: Quindi spingiamo l’onda epidemica davanti a noi. E una società difficilmente sarà in grado di mantenere ciò per un periodo di tempo molto lungo. Almeno non fino a quando non c’è un vaccino.

tagesschau.de: E se le restrizioni sui contatti venissero allentate solo leggermente, ma non completamente revocate? Per esempio, riaprendo scuole e asili nido, lasciando comunque chiusi ristoranti e bar.

Eichner: Suppongo che attualmente stiamo evitando una parte molto ampia dei contatti. Diciamo che eviteremmo il 50% solo se una persona infetta infettasse ancora più di un’altra persona. Il numero di casi aumenterebbe di nuovo. La curva sarebbe quindi più facile da gestire. Ma si trascinerebbe anche molto, fino a quando i numeri finalmente scenderanno.

Se mettiamo i dati nel simulatore, ci vorranno circa sette mesi da ora fino a quando l’epidemia non sarà finita. Sarebbe terribile e il danno collaterale nella società e nell’economia sarebbe così grande che devi pensare: lo vogliamo davvero?

tagesschau.de: Quale sarebbe l’alternativa?

Eichner: Al fine di raggiungere un alto livello di immunizzazione nella società più rapidamente, i contatti dovrebbero essere nuovamente consentiti fino a quando il numero di infezioni non risorga a tal punto da diventare quasi insopportabile per la società e il sistema sanitario. Quindi, quando l’ondata di infezione è in pieno svolgimento, si dovrebbe intervenire di nuovo e rompere i contatti, forse anche più di adesso.

Questa ondata non verrà più fermata completamente. Tuttavia, sarebbe significativamente più piatta e più lunga, perché a quel punto il numero aggiuntivo di infezioni avrebbe aumentato l’immunità. Il rinnovato intervento dovrebbe essere continuato fino a quando la situazione non sarà nuovamente socialmente accettabile.

Se l’immunità nella popolazione non è ancora sufficiente, il numero di casi crescerà di nuovo e arriverà una nuova ondata. E così via fino a quando circa i due terzi delle persone non avranno sviluppato la propria immunità.

tagesschau.de: Ciò significa che aprireste scuole, asili nido e ristoranti, per poi richiuderli dopo poco tempo, per poi riaprire e così via?

Eichner: Sì. La grande domanda è se la popolazione può sopportarlo e prenderne parte. O se molti non trarrebbero la conclusione sbagliata e dire: “L’abbiamo visto, ciò non aiuta con la restrizione del contatto”.

Tutti questi scenari sarebbero certamente estremamente stressanti per la società. Sarà quindi molto più importante mantenere la malattia lontano da coloro che sono ad alto rischio di complicanze, cioè dagli anziani e da quelli con malattie precedenti.

Ma le persone singole, ovviamente, non possono essere completamente isolate. Molte delle persone particolarmente vulnerabili hanno anche bisogno di contatti perché devono essere curate. Altri vivono nelle loro famiglie, dove i più piccoli potrebbero portare a casa il virus. Ora sono necessarie soluzioni creative.

tagesschau.de: Quali potrebbero essere?

Eichner: Probabilmente non ne abbiamo bisogno, ma molti approcci diversi. Maschere per tutti, per esempio, o indumenti protettivi speciali per gli anziani. Tuttavia, anche le maschere che offrono la massima protezione contro le infezioni rendono difficile la respirazione. Oppure: utilizzando test anticorpali, che saranno presto disponibili, per trovare coloro che sono già immuni e che possono quindi essere utilizzati in modo sicuro nelle case per anziani e nelle case di cura.

Il problema di tutte queste considerazioni è, tuttavia, che esistono ancora troppe incognite: non sappiamo ancora quante persone infette si ammalino effettivamente, quante debbano andare dal medico o all’ospedale. La situazione dei dati è ancora troppo diffusa per calcoli di modello più precisi.

Intervista di Sandra Stalinski per taggeschau.de

Martin Eichner è un epidemiologo all’Università di Tubinga e ha sviluppato il modello di simulazione interattiva CovidSIM insieme all’Ufficio sanitario statale del Baden-Württemberg. Ciò consente agli scenari dell’epidemia di essere sottoposti a varie condizioni.