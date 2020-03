Si può trasformare un grande problema in un’opportunità?

Sinceramente mi capita raramente di ricevere e-mail che potrei sottoscrivere al 100%. E Nello non lo conosco; causa l’età che ormai mi permette di ricordare solo come si muovono i pezzi degli scacchi, non mi sembra di avere avuto con lui precedenti contatti via e-mail, né, ovviamente, lo conosco personalmente, ma il suo pezzo è così lungimirante che è giusto dargli lo spazio che merita.

Ecco il COVID-19.

Lo aspettavo, in realtà mi immaginavo più una guerra o una rivoluzione, dunque qualcosa di “pensato”, e invece si è presentato qualcosa di naturale, di automatico. Era chiaro che in questo modo non si poteva più andare avanti: l’egoismo del singolo o di un gruppo ristretto stava prendendo il sopravvento sull’uomo come animale sociale.

Il risultato: ricchezza e potere nelle mani di pochi, con conseguente regolamentazione sociale basata sul “mercato” che ha portato in breve tempo a grandi disparità sociali e aumento della popolazione mondiale, raddoppiata in 50 anni. Più siamo e più compriamo, più spendiamo e più abbiamo bisogno di lavorare, più acquistiamo cose inutili e più generiamo rifiuti.

Ci è stata spacciata la demografica crescita zero come negativa in quanto: chi pagherà le nostre pensioni? Peccato però che di lavoro non ce ne sia più, molto del “nuovo” lavoro è totalmente finto, inutile, finalizzato al raggiungimento di target irrealistici, privi di significato reale e buoni solo per portare numeri positivi alle assemblee sociali delle grandi multinazionali.

Adesso è arrivato lui, probabilmente come monito, per ora: basta che si modifichi di uno zero virgola (il periodo di incubazione aumenti di un paio di giorni e il tasso di letalità aumenti di qualche punto percentuale) e siamo fritti. Cosa ci sta dicendo? Innanzitutto che, se possiamo rimanere a casa, la gran parte dei lavori che svolgiamo sono inutili o, meglio, che organizzando la società in un altro modo molti di noi si occuperebbero con più profitto, individuale e sociale, di attività più soddisfacenti.

Paradossale, inoltre, che le facoltà di medicina e scienze infermieristiche, in Italia, siano a numero chiuso, forse le uniche professioni che avranno un futuro certo.

Ci sta poi dicendo che su questo pianeta iniziamo a essere tanti, forse troppi. In Africa ci sono nazioni dove la fertilità media per donna è di 5-6 figli con età media della popolazione di 17-18 anni. Forse sarebbe il caso che qualcuno si avvicinasse a dire che sono comportamenti irrazionali e illogici e che la donna è capace di fare molto altro con profitto invece di nascere per diventare una macchina sforna-uomo.

Cosa possiamo fare? Provare a far girare tutto (politiche, istruzione, cultura, sanità …) sul benessere dell’uomo invece che sui “soldi”; sarebbe un bel punto di partenza. Se cerchiamo di placare il “fenomeno” per cercare di tornare a essere come prima, abbiamo sbagliato strada (acceleriamo soltanto la mutazione dello zero virgola di cui sopra). Se cogliamo l’occasione per fermarci un attimo e capire che forse abbiamo sbagliato qualcosa, siamo ancora in tempo per far diventare questo pianeta il paradiso che dovrebbe essere.

Crediti

Nello Liguori

aliguori@tiscali.it