Coronavirus: quando la politica tende ad affossare la ragione

I giornali filogovernativi si arrampicano sugli specchi per cercare di spiegare come mai l’Italia sia il terzo Paese al mondo per contagi.

La prima stupidaggine (sostenuta anche da ricercatori di parte) è che l’Italia farebbe più test degli altri Paesi, come dire che, se anche in questi ultimi si facesse lo stesso numero di test si troverebbero gli stessi malati. In Francia sono stati eseguiti 300 test, in Italia 3.000. A nessuno è venuto in mente che in Francia sono stati eseguiti solo 300 test perché il contagio è stato bloccato subito? Anche ammesso che in Francia fossero stati fatti 3.000 test, i contagiati non sarebbero stati 12, ma 120 non 270 (per adesso) come in Italia! Inoltre, non si può barare su morti e ospedalizzati, forse fingono anche loro solo per far alzare il numero dei contagiati? Chi sostiene che il numero dei contagiati è fittizio come può non prendere in considerazione il fatto che in Italia ci siano più morti e ospedalizzati che in altri Paesi?

L’altra “giustificazione” sarebbe che noi abbiamo seguito troppo alla lettera le indicazioni dell’OMS mentre Francia, Germania e Gran Bretagna hanno scelto loro politiche: un classico caso di come farsi dire le cose da altri invece di capirle e adattarle alla propria situazione sia devastante e comunque non salva chi ha le redini del comando.

Visto che ormai dovrebbe essere evidente che la gestione della Sanità in Italia è alla base dei tanti contagi, appare irrazionale anche la giustificazione del tipo “ma in un paese come gli USA, dove la sanità è privata, chi si prenderebbe la briga di pagare tamponi a tappeto alla popolazione come avviene da noi?”. Premesso che in situazioni di emergenza (vedi anche i terremoti) lo Stato interviene o cerca di intervenire per sopperire alla normale legislazione (negli USA Trump ha chiesto 2,5 miliardi di dollari di finanziamento per contrastare il Coronavirus), razionalmente si guarda ai risultati (del sistema sanitario) non ai mezzi per fronteggiare risultati scadenti.