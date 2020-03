Come si scatena il panico

Durante la vicenda Coronavirus ci sono stati (anche da parte dell’autorità) molti errori di comunicazione che hanno contribuito a generare nella popolazione un panico veramente immotivato.

Il problema Coronavirus è grave a livello globale per due motivi:

il numero di decessi fra le persone compromesse (che innalza a circa il 3% i decessi sui contagiati)

il numero di ospedalizzazioni (circa il 10% dei contagiati).

Tradotto in numeri, significa che, se colpisse come una normale influenza stagionale con 5 milioni di contagiati (non c’è ancora un vaccino), avremmo circa 150.000 morti e 500.000 ospedalizzazioni. Un numero che manderebbe in crisi le strutture ospedaliere e l’economia del Paese. Necessarie quindi le misure di contenimento.

Ma perché tanto allarmismo al di fuori delle zone rosse (che sono una percentuale irrisoria del territorio nazionale)? Questo articolo si rivolge proprio a chi vive al di fuori di tali zone.

Purtroppo, in tutta Italia, nella popolazione si è sviluppata una psicosi che, disconoscendo questi numeri, seppure impressionanti, si è tradotta nell’inconscio ragionamento:

può toccare anche a me, quindi potrei morire.

I più toccati dal panico sono coloro che presentano una personalità fobica o una personalità irrazionale, ma si deve rilevare che il Coronavirus è riuscito a innalzare il livello di paura e di irrazionalità di molte persone che comunque, normalmente, sembrerebbero equilibrate.

Ecco allora la corsa all’Amuchina o alle mascherine. Fra l’altro, poiché non esiste nessuna disposizione che imponga la mascherina, chi a Milano, Roma o Firenze gira con la mascherina sul volto di fatto potrebbe violare la legge, visto che “è vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo (legge n. 155/2005)”. Certo, qui il motivo potrebbe essere giustificato, ma “giustificata” sarebbe allora anche la scelta di una donna islamica di portare il velo in forma integrale. Sicuramente, fra le tante incoerenze che il Coronavirus ha sottolineato, ci sarà chi porta la mascherina e condanna la donna islamica che non vuole farsi identificare!

Un’altra incoerenza è per esempio quella del viceministro Sileri, un medico che in teoria dovrebbe capirne di numeri. Il 10% dei contagiati sono medici e infermieri e le persone più a rischio sono gli over 60 e il geniale Sileri che fa? Anziché perorare l’assunzione di giovani, vorrebbe richiamare dalla pensione medici attempati.

Tornando al panico, dove i media e i politici hanno sbagliato? Semplice. Non hanno fatto cultura, hanno perso una buona occasione per spiegare alla gente semplici concetti statistici. Stupisce che ci sia gente che a Roma si chieda per esempio se sia il caso o no di partecipare a una gara podistica, stupisce che a Milano piazza del Duomo sia semivuota, come pure negozi, autobus ecc.

Siete fuori dalla zona rossa? E allora perché smettere di vivere? Allo sportivo che rinuncia alla corsa podistica non passa per la testa che ha più probabilità di essere travolto da un’auto mentre si allena o fa una gara che di finire in ospedale per il Coronavirus? E a tutti coloro che non escono? Un breve elenco:

le probabilità di avere un incidente mentre in auto si va in ferie o semplicemente in gita sono decisamente maggiori.

Le probabilità di ammalarsi di melanoma per essersi esposti al sole sono decisamente maggiori.

Le probabilità di avere un infarto o un cancro, se fumate più di 10 sigarette al giorno sono decisamente maggiori.

Come? Voi continuate ad andare in ferie, durante il week-end andate a fare una bella gita, continuate a uscire nelle belle giornate di sole senza protezione 50, continuate a fumare? Però avete paura del Coronavirus e rinunciate a vivere.

Alla base di questo panico c’è un’errata applicazione del principio di precauzione. Tale principio non è saggio, è irrazionale, quando viene vissuto come “se una cosa può far male, evitala!”. In realtà, andrebbe applicato così:

“se le probabilità che una cosa possa fare male sono superiori ad altri rischi che contribuiscono alla qualità della mia vita, allora evitala”.

Così può essere saggio di evitare di praticare alpinismo (che è molto più pericoloso che andare al mare in vacanza), ma non lo è non uscire di casa perché c’è una probabilità su un milione di un attacco terroristico.

Per ovvi motivi di privacy non è stato reso noto il nome del 38-enne runner ricoverato a Pavia in condizioni ancora critiche. Su Sky una giornalista ha presentato la vicenda con una faccia da funerale, preoccupatissima, rimarcando che il soggetto era un atleta in forma, cosa peraltro sottolineata da altri media. Questo atteggiamento è gravissimo perché di fatto porta a ritenere che “tutti possiamo finire in rianimazione a causa del Coronavirus”. Cosa che non è vera.

L’enorme errore è ritenere che essere runner sia condizione sufficiente per essere definiti “in forma”. Chi frequenta l’ambiente delle corse sa benissimo che si sono amatori estremamente allenati (quasi “professionisti”) e altri che non lo sono affatto. Per esempio, se un soggetto di 35-40 anni corre la maratona in 4 ore o giù di lì, magari è in sovrappeso e fuma, di fatto è come se avesse 60 anni e quindi rientra nella categoria a rischio Coronavirus.

In altri termini, si continua a dire che le morti sono soprattutto persone compromesse da altre patologie, ma si dovrebbero anche indagare le eccezioni per capire una volta per tutte che quella che fa la differenza è soprattutto la risposta del nostro sistema immunitario. Per esempio, restando nel campo della corsa, anche buoni specialisti delle 100 km sono a rischio, soprattutto dopo una dura gara perché possono avere (temporaneamente) il sistema immunitario depresso (scopriamo come migliorare il sistema immunitario in bambini e adulti).

Così, non è raro trovare 30-enni che durante l’anno sono messi knock out da influenze e malanni vari e di loro si direbbe che siano “malaticci”; ecco loro possono essere fra quel 10% che ha effetti da Coronavirus tali da preoccupare. Indagando ulteriormente probabilmente si scoprirebbe che non hanno un buon stile di vita: fumano, non fanno sport, mangiano male e sono in sovrappeso, sono stressati ecc.

Un’ultima osservazione: non ho sentito nessun media fare questo semplice ragionamento: la complicazione più preoccupante del Coronavirus è la polmonite; ovvio che un fumatore che ha parte dei polmoni compromessi abbia un rischio di gravi complicanze decisamente maggiore. Certo, i giornalisti forse vivono anche del panico che fa notizia e riporta l’attenzione su di loro.