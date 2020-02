Grazie al Coronavirus, l’Italia finalmente prima in Europa!

Utilizzando il famoso proverbio “non tutto il male vien per nuocere”, c’è da rilevare con una triste ironia, quasi macabra, che il Coronavirus ha permesso due situazioni fino a poco tempo fa impensabili; la prima è che il governatore della Lombardia, Fontana, e il ministro della Salute, Speranza, politicamente distantissimi, si sono accordati sulle procedure da adottare; la seconda è che l’Italia è finalmente prima in qualcosa in Europa: il numero dei contagi. Contro i 16 della Germania, i 9 del Regno Unito e i 12 della Francia noi siamo arrivati a più di 150 casi, al momento della scrittura del pezzo. Abbiamo strabattuto anche gli USA che sono “solo” a 14 casi.

Cosa può essere successo, visto che l’Italia è così lontana dalla Cina? Un’ipotesi plausibile è che non aver chiuso subito le frontiere abbia permesso l’ingresso in Italia di cittadini cinesi “naturalmente guariti”, cioè che hanno fatto la malattia in modo talmente leggero da risultare “negativi” a un loro ingresso in Italia (non basta cioè provare la febbre per dimostrare che il soggetto non sia portatore della malattia) o addirittura non sono nemmeno stati sottoposti al test d’ingresso.

Chi potrà ancora parlare di eccellenza italiana, di strutture sanitarie all’avanguardia, di meccanismi di prevenzione migliori in Europa o altre sciocchezze simili? Appare evidente che l’attuale governo abbia mostrato tutta la sua inefficienza. Intendiamoci, non è detto che se ci fosse stata l’opposizione al posto di comando le cose sarebbero andate meglio (magari anche peggio), ma il fallimento della prevenzione lo può negare solo chi è cieco o è in malafede.

Il Coronavirus ha il “merito” di aver mostrato la mediocrità della nazione Italia, frutto della combinazione di diversi fattori, in primis l’ignoranza (si veda l’articolo sulla coscienza medica) dei cittadini e un certo buonismo che porta ad affrontare la situazione sempre senza determinazione. Siamo un popolo mediocre e quindi o si cambia o si è spacciati. Che dire di più?

In questo quadro emergono due “perle” della mediocrità italiana. La prima è la sudditanza alla Chiesa con nessun politico che abbia chiesto (o imposto) al Vaticano di sospendere la visita del papa in Puglia, occasione di aggregazione per migliaia di persone, presumibilmente anche provenienti da regioni colpite. La seconda è l’ignoranza culturale di molti giornalisti, i primi che dovrebbero diffondere notizie il più possibile precise. Avete presente la nave da crociera in quarantena al largo del Giappone, la Diamond Princess? Avete sentito come ne pronunciano il nome i nostri giornalisti, grandi cultori della lingua inglese? Alcuni accentano sulla prima sillaba, altri sulla seconda della parola “princess”: ora, se non sai l’inglese, ma perché non vai sul traduttore di Google scrivi “princess” e senti come si pronuncia? No, con una sicumera che sa dell’arroganza tipica dell’ignorante buttano lì la loro errata versione.

Un altro esempio della scarsezza dell’informazione italiana è quello dei tanti giornalisti che ci raccontano che “il primo sintomo a cui prestare attenzione è la febbre”. Ora, se parli di sanità, dovresti per lo meno sapere la differenza fra sintomo e segno, quindi, caro il mio giornalista perché almeno non ti documenti, chiedi a un medico e scopri che la febbre non è sintomo, ma è un segno. Per chi non sapesse, un sintomo è un riscontro soggettivo (“ho la nausea”), mentre un segno è un riscontro oggettivo, riscontrabile anche da un osservatore esterno (febbre, pressione alta ecc.).

Molti penseranno che questi siano peccati veniali, ma cosa direste di un giornalista sportivo che storpia clamorosamente il nome dell’ultimo acquisto della Juve o non conosce una regola, seppur minore, del gioco del calcio?

Ah… se arrivati a questo punto non vi è venuta la curiosità di scoprire come si pronuncia princess in inglese (sia UK sia USA), beh, appartenete a quella parte della popolazione che vuole affossare culturalmente l’Italia, e senza cultura, pensatela come volete, non c’è futuro.