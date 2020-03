Coronavirus: perché in Italia tanti decessi?

L’altissima percentuale di decessi da Coronavirus in Italia è dovuta a molti fattori, non solo medici, ma anche socioculturali. Fra i più importanti:

la situazione della sanità italiana

lo stile di vita dei cittadini

la propensione alla vita a ogni costo, anziché alla qualità della vita (mentalità cattolica molto diversa da quella protestante), per cui si tengono in vita con ogni mezzo anche pazienti cui basta pochissimo per non sopravvivere

la cultura medica degli italiani

lo scarso senso civico degli italiani.

Sanità italiana

Qui non stiamo parlando di medici e infermieri che fanno quello che possono, ma di strutture che per carenze di organico, di mezzi e di fondi da decenni sono con l’acqua alla gola. Curioso il fatto che fino a ieri ci si lamentasse della sanità per i lunghissimi tempi di attesa per le visite, per i casi di malasanità che i media hanno sempre diffuso con dovizia di particolari ecc. e che ora gli stessi media la dipingano come eccellenza nazionale. Le carenze principali della sanità:

i Pronto Soccorso sono sempre affollatissimi (e se arriva un paziente con Coronavirus, prima che sia stato visitato, ha già infettato i presenti!).

Spesso il paziente viene rilasciato e dimesso dal Pronto Soccorso per poi tornarvi in condizioni peggiori.

I reparti sono sotto organico e i mezzi limitati: in Germania ci sono 28.000 posti in rianimazione, in Italia solo 5.000. Il numero di posti in sé non sarebbe critico, ma ovviamente questa situazione, aggravata dagli altri fattori, critica lo diventa.

Stile di vita

Il Governo si prepara a difendere il suo indifendibile operato con ogni mezzo. Ecco una “difesa”.

Perché la mortalità in Italia è così alta? Me lo spiega un mio amico medico che sta lavorando col Governo sul tema: “la speranza di vita in buona salute cioè il numero di anni che una persona può aspettarsi di vivere prima di diventare malato cronico o disabile, in Italia, è di 59,2 anni per gli uomini e di 57,3 anni per le donne. Sono dati inferiori alla media europea di 61,4 anni per gli uomini e di 61,5 anni per le donne.

Questo vuol dire che l’europeo medio può aspettarsi di vivere sano il 79% della propria vita se uomo e il 74% se donna. Per gli italiani queste percentuali sono 74,1% per gli uomini e 67,1% per le donne. I più fortunati sono gli abitanti di Malta: la loro speranza di vita sana è di 71,6 anni per gli uomini e di 72,7 anni per le donne.”

Capiti i trucchi?

Il primo è quello di dare dati senza nessuna fonte. Ovvio che se io prendo una fonte a me in qualche modo favorevole ottengo anche che “Ronaldo è un pessimo giocatore”. Questa fonte (Eurostat) parla chiaramente di una media europea (in buona salute) di 64 anni per le donne e 63,5 per gli uomini. Quindi non è vero che i dati italiani sono quelli riportati. Sempre Eurostat ci dice che per le donne è 66,4 e per gli uomini 66,2, quindi ben superiore alla media europea. Del resto, anche il semplice buon senso ci dice che anche in molti altri Paesi lo stile di vita medio della popolazione non è poi così buono.

Quindi, tutto il ragionamento seguente non ha nessun valore. Ed ecco che scatta il secondo trucco. Inondare di dati il povero ascoltatore in modo che prenda lucciole per lanterne piuttosto che ammettere la propria incapacità di seguire il ragionamento.

Svelati questi due trucchi, si tenta un salvataggio sulla linea: “non è vita sana, è senza disabilità. In Italia prima che ti certifichino una disabilità (da noi si cerca qualcosa tra il 90 ed il 100%) ce ne vuole… Negli altri Paesi prendono anche il 50″, 60%”. In realtà, nel sito Eurostat si dice chiaramente che l’indicatore Healthy Life Years (HLY) combina le informazioni di mortalità e morbilità; se poi si cercano cosa siano le morbilità in Eurostat, si trova un lungo elenco dove figurano anche le patologie croniche.

Ammesso e non concesso che in Italia siamo così insensibili da considerare in cattiva salute solo moribondi, quei pochi anni di differenza fra Italia e Media Europea possono giustificare i tantissimi morti per COVID-19?

Manca il passaggio dalle ipotesi al risultato finale quindi il ragionamento non prova nulla. Comunque, le statistiche dicono chiaramente che la mortalità s’impenna gravemente dopo i 65 anni, quindi il ragionamento fatto prima non solo è incompleto, ma non ha nessuna rilevanza. Anche ammesso che ci siano troppi 58-59-enni italiani messi male (rispetto alla media europea) non sono questi che causano i decessi, quindi tutto il ragionamento iniziale partiva da una falsa causa.

Quello che si deve indagare è perché la mortalità fra gli over 65 è così alta in Italia e non nei rimanenti Paesi. Occorre considerare il campione dei nostri “compromessi”. C’entra lo stile di vita? Sì, ma per una ragione che non è medica, ma psicologica.

In Italia non c’è promozione dello stile di vita. In altri Paesi c’è e il soggetto che vive male è comunque “sotto pressione”. Un eclatante esempio italiano è Umberto Bossi che dopo l’ictus è stato ripreso in molte uscite pubbliche con il sigaro in bocca. Su 100 compromessi in Italia ce n’è una percentuale x che “cambia abitudini” mentre in un Paese dove lo stile di vita è più considerato una percentuale y, con y decisamente maggiore di x. Il risultato è che i nostri “compromessi” sono messi molto peggio dei compromessi di un Paese dove la mortalità per COVID-19 è decisamente minore: non è raro trovare soggetti enfisematosi che, pur di non smettere di fumare, ricorrono a cortisonici per arginare la patologia, accettando la prognosi di 4-5 anni di vita. Il compromesso italiano, che per anni non si è sentito colpevole di un cattivo stile di vita perché di fatto la società non lo ha bocciato, non si mette in riga e peggiora sempre più.

La vita a ogni costo

Non a caso una situazione analoga a quella dell’Italia la sta vivendo la Spagna (altro Paese cattolico). Il deliro di onnipotenza di voler salvare tutti (senza tener conto dei morti nascosti del Coronavirus, cioè dei tanti soggetti non curati che vengono “trascurati”, “dimenticati” per far sopravvivere qualche giorno in più pazienti di oltre 100 anni o con patologie terminali. Si provi questo test. Avete due possibilità: se schiacciate il pulsante A muoiono 10 persone, se schiacciate B ne muoiono 12. Cosa fate?

La risposta, concreta, razionale sarebbe un immediato A. In realtà, condizionati dalla mentalità cattolica, molti tentennano, dicono che non è realistico, che non se la sentirebbero mai di uccidere delle persone ecc.

La cultura medica

Non è un segreto che la cultura in genere faccia a pugni con gli italiani, ormai orientati a sorbirsi programmi di cucina e/o talent show musicali piuttosto che programmi culturali; non è un segreto che la nostra scuola sia agli ultimi posti nella UE. Il problema è che questa mancanza di cultura porta le persone a intasare i Pronto Soccorso con inutili codici bianchi, a non saper capire la reale portata dei problemi riguardanti la salute ecc.

Il senso civico

La mancanza di senso civico è quella che ha fatto fallire la comunque tardiva risposta del governo italiano. Gente che non rispetta i divieti, spesso per motivi futilissimi, migliaia di persone che ne fregano di tutto sommato restrizioni accettabili. La mancanza di senso civico provoca un picco di contagiati che mettono in crisi le strutture sanitarie, senza spalmare la pandemia su un tempo più lungo.