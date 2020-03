Coronavirus: emergenza o normalità?

Uno degli scopi di questi nostri articoli è di evitare alla popolazione condizionamenti devastanti in relazione alla qualità della vita. Quello che i politici (ma anche gli scienziati) non ci dicono è che

il Coronavirus non è (sarà) un’emergenza, ma è (sarà) la normalità.

Con la globalizzazione, gli spostamenti delle persone diventano sempre più veloci e frequenti e le epidemie diventano o diventeranno la normalità; la peste nera, che a metà del XIV sec. colpì l’Europa, arrivò “lentamente” dalla Cina e, in teoria, le misure di contenimento attuate per il Coronavirus avrebbero potuto fermarla. Oggi è praticamente impossibile perché moltissimi contagiati si spostano, ancora asintomatici, in tutto il mondo velocissimamente.

Osservate la Diamond Princess; 30 anni fa le navi da crociera erano per VIP, con al massimo un migliaio di posti, oggi si arriva tranquillamente a cinque volte tanto, veri alveari umani, dove la gente sta stipata peggio che nelle città più sovraffollate pur di raccontare agli amici che “è andata in crociera”, sottintendendo che “se lo può permettere“).

Considerando che i virus mutano e che ci vuole almeno un anno per preparare il nuovo vaccino, è immediato concludere che ci saranno nuovi episodi di pandemia. Solo gli inguaribili ottimisti possono sperare il contrario.

Poi ovviamente ci sono Paesi che affronteranno meglio questa normalità e altri che, impreparati, non sapranno affrontarla. Ecco, noi, come l’Iran, non siamo riusciti ad affrontarla. I dati di stamattina affossano chiaramente il nostro Paese che, pur avvertito del contagio in Cina, non ha saputo reagire in tempo e ha dati pressoché uguali a quelli cinesi (51,5 contagiati su un milione contro 58 per la Cina). Complimenti al governo.

Una delle cose più patetiche della vicenda sembra essere il fatto c’è una parte degli italiani che, con il cervello ottenebrato dal panico, apprezzano ciò che sta facendo il governo Conte. Può essere comprensibile, visto che la maggior parte dei nostri connazionali si limita a sopravvivere anziché a vivere, ma il potere richiede in cambio responsabilità e in un qualunque Paese intelligente o in una qualunque azienda produttiva viene mandato a casa chi non sa fare il suo lavoro. Poco importa se gli “altri avrebbero fatto peggio”, quello che conta è l’inefficienza di chi comanda.

Stupisce che Conte continui a prendere in giro gli italiani. Passino frasi del tipo “siamo un Paese forte, siamo un Paese che non si arrende ecc.” che spesso cozzano contro l’evidenza che siamo ormai in fondo a molte classifiche. Conte vuole ingigantire il problema proprio per fermare ogni polemica politica che prima dell’emergenza lo stava massacrando. Anche questo è comprensibile. Quelle che non sono comprensibili sono le bugie. Conte ha chiaramente ammesso che il vero problema non sono i contagiati, ma il numero di persone “compromesse” che vanno in rianimazione. E qui ecco il flop. Ci racconta che nessun Paese al mondo saprebbe affrontare questa emergenza sanitaria, che non basterebbero i posti letto, le risorse umane richieste, che

non è possibile potenziare le strutture sanitarie in breve tempo

e allora

perché in Cina riescono a costruire un ospedale in pochi giorni?

Sì, perché quello che Conte non ha avuto il coraggio di dire agli italiani è che la nostra sanità, maltrattata da decenni, è in fondo alle classifiche e non bastano poche eccellenze, spesso dovute a meriti individuali, per salvare il quadro generale.

Poi Conte ci dice che non dobbiamo stravolgere le nostre abitudini di vita; peccato che il decreto le stravolga per gran parte degli italiani attivi.

Passiamo al decreto che definire risibile è fare un favore a chi lo ha concepito. Premettiamo che

quando un legislatore emana una legge che di per sé non è praticamente applicabile o ha evidenti contraddizioni o è un incapace o è in malafede.

Laviamoci le mani – OK, anche se si veda l’articolo sull’Amuchina per capire la limitata portata di questa soluzione.

Starnutiamo in un fazzoletto di carta – OK, pur tacendo sul penoso consiglio di starnutire nella piega del gomito.

Manteniamo un metro di distanza nei contatti – Qui si incomincia a scadere nel ridicolo. Avete presente alle mense, nelle file, nei normali colloqui di lavoro le persone che si mantengono a un metro di distanza? E chi si avvicina verrà considerato un untore?

E in Parlamento che fanno? Smettono gli abbracci, le strette di mano e si ridisegna l’aula mettendo gli scranni a un metro di distanza?

Voglio vedere Conte quando riceverà qualcuno, mantenerlo a un metro di distanza.

La cosa buffa è che in questo governo c’è sempre stata una notevole propensione per l’accoglienza. Come faranno ora ad accogliere profughi stipati su navi, in centri dove il metro di distanza è una chimera? Per par condicio occorre dire che anche strumenti proposti dall’opposizione appaiono risibili. La Meloni parla di 500 euro alle famiglie per la baby-sitter (penso una provocazione polemica per mettere in difficoltà l’avversario): si tratta di uno stop di sei giorni. Se una famiglia non sa attrezzarsi per mantenere il bambino a casa per altri sei giorni (vedasi nonni, accorpamento di famiglie con amici ecc.) come farebbe in circostanze normali dove il bambino (malattia) è costretto a rimanere a casa? Senza un piano B per questa evenienza che senso ha fare un figlio?

Evitiamo abbracci e strette di mano – Prima Conte mi dice che il Coronavirus è, per la stragrande maggioranza della popolazione, poco più di un’influenza e poi io dovrei evitare di abbracciare un amico che non vedo da tempo? Prendiamo i baci più belli della storia del cinema (da quello fra Jack e Rose in Titanic a quello di Noah e Allie in Le pagine della nostra vita, da quello gay fra Heath e Jake in Brokeback Mountain a quello fra Richard Gere e Valérie Kaprisky in All’ultimo respiro): “no, non possiamo farlo, Conte ha detto di no”, “ah, ma io sono sieronegativo, ecco il certificato”, “ah, allora siamo a posto, ecco il mio!”.

Evitiamo luoghi affollati – Qui si cade nel ridicolo. Perché non chiudere metropolitane, fermare autobus e treni allora?

Chiusura delle scuole e nelle università – Una pagliacciata mediatica per salvarsi la poltrona in ogni evenienza (“ho fatto tutto il possibile”). Che senso ha chiudere le scuole in comuni dove il virus non è arrivato? Anche un bambino capisce che per fermare il contagio si devono prima fermare gli spostamenti delle persone. Può aver senso fermare le partite di calcio perché gli spostamenti sono palesi (un tifoso può arrivare da ogni parte d’Italia), ma le scuole sono “locali”. Quindi, passi per le università, ma per le altre no, a eccezione di dove si sono verificati focolai. Altrimenti, lo ripeto, tanto valeva fermare ogni forma di trasporto pubblico.

Fra l’altro (vedasi qui), Conte smentisce sé stesso a 7 gg. di distanza! Bell’autogol!

Manifestazioni sportive a porte chiuse – Qui, per quanto detto appena sopra, il discorso appare sensato, ma solo per quelle a carattere nazionale.

Nella parte finale del suo messaggio, Conte parla dell’Europa che deve venirci incontro e sostenere questo nostro sforzo; ne dubitiamo, perché l’unico modo di farsi sentire in un ambiente dove quello che conta sono i soldi e il potere è picchiare i pugni sul tavolo e Conte non appare proprio l’uomo adatto.

Molto probabilmente fra un paio di mesi Conte tornerà in tv e ci dirà che “grazie agli sforzi fatti, abbiamo sconfitto il virus”. Grazie! Ma solo i cerebrolesi non capiranno che, come ogni virus influenzale, il virus è stato (per ora) debellato dalle mutate condizioni climatiche. Se la ride, nell’attesa di mutare e colpire ancora.