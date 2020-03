L’esercito impedirà agli over 65 di uscire di casa?

Il geniale assessore al welfare lombardo Gallera ha invitato gli over 65 a non uscire di casa: “è vero che la patologia ha una grossa diffusione, ma il 50% la supera senza accorgersene e il 40% non ha gravi problemi. Però c’è un 10%, che è quello che va in terapia intensiva, e sono quasi tutte persone che hanno più di 65 anni. Quindi invito gli anziani a uscire il meno possibile nelle prossime due/tre settimane”. L’invito può essere ragionevole, ma è risibile come quello rivolto per esempio a un migrante di non venire in Italia perché tanti suoi connazionali delinquono. Sarebbe stato al più logico che Gallera avesse invitato a non uscire di casa tutti quelli che non hanno un buon stile di vita, forti fumatori in primis (quello che non dice è che fra gli ospedalizzati diversi, hanno meno di 65 anni, il “quasi tutti” è fuori luogo).

Io ho 65 anni e non ho mai fatto un’influenza, anzi a dire il vero ne ho fatte forse tante, ma senza accorgermene. 30 gennaio 2015, l’ultima. Mi sveglio al mattino e sento di avere qualche linea di febbre, la provo, 38. Ma è l’ultimo giorno di caccia. Parto con Cassie alla ricerca dell’ultimo fagiano attorno alla zona rossa (non quella del Coronavirus, ma la zona protetta dove non si può cacciare) e lei incredibilmente lo trova, l’ultimo della sua vita in terreno libero, aveva ormai 12 anni e l’anno dopo ci avrebbe lasciato. Dopo un paio d’ore torno a casa, ma c’è Dolly che mi aspetta (non cacciavo mai con i due springer assieme), riprovo la febbre, 39, ma si va lo stesso. Altre due ore di caccia, intanto spunta il sole. Torno a casa, febbre scomparsa. Influenza finita. Al tg quel giorno: “milioni di italiani a letto con la febbre”. Che dire a Gallera? Facciamo un check-up e vediamo chi sta meglio?