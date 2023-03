controcorrente

1 marzo

Soccorritori, uomini di Chiesa, sindaci e politici vari, persone comuni hanno espresso profondo dolore per i migranti morti a Cutro. Se non sono credenti il dolore è sincero, ma se sono credenti è ipocrita. Sorpresi? Partiamo da quei fondamentalisti che credono che il male che ci capita sia una punizione divina in terra (uno dei significati di inshallah è “sia fatta la volontà di Dio). Per esempio, alla fine del secolo scorso fondamentalisti cristiani ritenevano che l’AIDS fosse la giusta punizione divina per omosessuali e tossicomani. Stupidità religiosa? Concordo. Veniamo a credenti “normali”. Pensiamo alla tragedia di Cutro, ma anche alla morte di una persona cara. Come si può provare profondo dolore? Quei bambini annegati hanno lasciato questa valle di lacrime per andare in paradiso, perché quindi provare profondo dolore? Forse perché vacilla la credenza in un aldilà migliore della vita terrena? E allora perché non dire chiaramente che il dolore del credente non è che una rivelazione a tutti che la bufala del paradiso è una grande fake news.

Tantissime persone hanno reso omaggio a Maurizio Costanzo. Quello che si deve analizzare è il comportamento di tutti coloro che non l’hanno conosciuto e che sono andati alla camera ardente o hanno partecipato ai funerali. Diciamolo chiaramente, Costanzo è stato un grande uomo di spettacolo, ma non aveva certo il carisma del trascinatore di folle, non era la grande rockstar o il calciatore da sogno. Quelle persone che gli hanno reso omaggio senza una conoscenza diretta perché lo hanno fatto? Un soggetto equilibrato partecipa ai funerali delle persone che conosce o che hanno cambiato la sua vita. Se un soggetto pensa che Costanzo gli abbia cambiato la vita è messo proprio male, un soggetto ancora molto immaturo come l’adolescente che farebbe migliaia di chilometri per poter vedere il suo idolo. In altre persone c’è il desiderio di partecipare all’evento: ci sono, quindi conto qualcosa, ne posso parlare con amici e conoscenti, un po’ come il turismo del crimine con gente che va sui luoghi dei più efferati delitti solo per poterlo raccontare. Anni fa a Cogne una signora con cui scambiammo qualche parola ci chiese se avessimo visto la casa della Franzoni e rimase basita quando risposi negativamente, che non ci interessava. Curiosità, mancanza di autostima, vuoto esistenziale (gente in fila dal mattino: possibile che non avessero di meglio da fare?) si mescolano in modo caotico e a volte tragicamente disumano: il selfie con Maria De Filippi non è solo la condanna di quello sciagurato fan, ma anche della vedova che non ha saputo mandare a quel paese una persona senza rispetto. Ma forse certi funerali sono un grandissimo ultimo spettacolo.

Naufragio a Cutro: Mattarella ci dice che “nessuno può rimanere indifferente dinanzi a tragedie come questa”. Il nessuno è fuori luogo perché io e molte altre persone siamo indifferenti alla morte dei naufragati. Il messaggio di Mattarella si può però anche leggere al positivo, evitando la retorica del dolore, cioè insistendo sul fatto che si deve fare qualcosa. La prima cosa che si deve fare non è quella di essere patosensibili (non mi soffermerò su questo termine, rimandando all’articolo che lo definisce), ma capire la realtà che sta dietro all’evento. Persone che scappano dalla guerra e devono essere accolte? Premesso che sono solo i “ricchi” che possono permettersi di scappare pagando migliaia di dollari, quello che nessuno ha detto perché parlar male dei morti non si può è che la colpa di quello che è successo è dei migranti. Scappi dalla guerra e hai diritto a un asilo? Va bene, ma perché una volta arrivato in Turchia non ti fermi lì? Non ti fermi in Grecia, ma vuoi arrivare in Italia per poi magari andare in Germania o in Svezia? Da rifugiato politico ti trasformi in migrante economico e non hai diritto a nessun asilo. Le vuote parole dei politici, le promesse di cambiare le regole ecc. non sono altro che il modo di prendere tempo, ben consci che quello che abbiamo appena spiegato è vero.

Uno degli indicatori di stupidità esistenziale è la mancanza di lungimiranza. Questo difetto non permette di gestire le situazioni negative perché spesso un piccolo problema diventa con il tempo un problema molto grave. Abbiamo parlato dei lupi: chi plaude alla convivenza non capisce che dove ora c’è una coppia fra qualche anno ci sarà un branco (come è successo coi cinghiali) e ci si potranno scordare scampagnate o piacevoli corse nella natura. L’immigrazione? Che problema c’è se arrivano 100.000 immigrati all’anno? Ma la persona lungimirante si chiede: ma se ne arrivasse un milione? E le azioni da intraprendere sono le stesse: abbattere i lupi che escono dalle zone protette e fermare l’immigrazione economica. Cosa c’è dietro la mancanza di lungimiranza? I due esempi fatti permettono di rispondere: il buonismo. Sentirsi buoni può fare star bene, ma complica la vita quando porta all’irrazionalità. Tutti sanno che in campo salutistico “prevenire è meglio che curare”, una grande prova di lungimiranza. Peccato che in campo personale e sociale, molti perdono questa lucidità e sposano situazioni traballanti e ingenue. Un grave esempio di mancanza di lungimiranza è stata la dipendenza energetica dalla Russia: in fondo, le bombe che si abbattono sull’Ucraina le hanno finanziate i Paesi occidentali. Personalmente, se compro un cellulare non lo compro cinese, per la connessione scelgo Tim o Vodafone, non Wind (che è cinese) ecc.

La situazione è poi aggravata quando è presente una mancata autosufficienza. Lo si vede oggi in agricoltura dove la siccità pone problemi gravissimi. Gli agricoltori più lungimiranti si sono dotati di invasi per la raccolta dell’acqua piovana e hanno impermeabilizzato i canali d’irrigazione verso i loro campi in modo che l’acqua che arriva dal fiume arrivi tutta e non solo per il 50%. Gli altri che fanno? Piangono miseria, chiedono che gli aiuti (già consistenti) siano aumentati, vogliono continuare a coltivare colture come il riso per le quali è necessaria moltissima acqua. C’è chi in preda al solito buonismo ci dice che è giusto aiutarli e propone soluzioni ingenue come evitare di fare la pasta perché si spreca troppa acqua: peccato che poi la filiera della pasta crollerebbe.

Stesso discorso per i costruttori edili che vogliono il Superbonus per non fallire, ora che la popolazione stabile e il gravissimo problema del consumo di suolo impediscono di fatto grandi affari con la costruzione di nuove case. Ma quando le ristrutturazioni saranno finite e nel giro di qualche anno le casse dello Stato saranno in default che faranno? Molti falliranno lo stesso, incapaci di riciclarsi. Agricoltori, costruttori, indotto delle auto diesel o a benzina: tutti chiedono aiuti, senza capire che “ognuno deve imparare a portare il proprio zaino” (motto degli scout). Mancanza di lungimiranza, buonismo e mancanza di autosufficienza sono la Trinità del cittadino di serie B.

La contesa fra Bonaccini e Schlein per la segreteria del PD contribuisce a chiarire il panorama politico italiano. C’è la destra ormai rappresentata solo dalle forze non democratiche come Forza Nuova e altre organizzazioni (che può contare su un 5% circa di consensi); poi c’è il centro-destra rappresentato da Fratelli d’Italia e Lega (circa il 45% del Paese), poi c’è il centro rappresentato da Calenda e Berlusconi e altri minori (circa il 15%); si arriva al centro-sinistra rappresentato da quel che resta della frangia veramente democratica del PD, attualmente rappresentata da Bonaccini (10%), poi c’è la sinistra che, come i vecchi comunisti, considero sempre liberticida perché mette lo Stato, il bene sociale, l’uguaglianza sociale davanti al singolo cittadino: è composta dal M5S che con Conte ha esasperato la funzione etica del cittadino al servizio dello Stato, dalla sinistra dei vari Fratoianni, Bonelli ecc. e da quella frangia del PD che fa capo a Schlein e da tutti coloro che vi gravitano attorno, come Speranza segretario di Articolo Uno (il nome della formazione è già un programma, richiamando il primo articolo della Costituzione vuole evidenziare come il cittadino sia una formica che deve lavorare per il bene dello Stato). Attualmente la sinistra può contare circa un 25% di consensi, ben vicino a quel 30% che i comunisti solevano ottenere fino al 1989. Se la vittoria di Bonaccini non sarà netta, il PD non potrà che implodere.

