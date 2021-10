Comprare bitcoin in sicurezza nel 2021 si può, anche se il tema delle truffe informatiche è sempre più attuale. Decisamente questa attività comporta dei rischi ma è comunque possibile comprare bitcoin in sicurezza.

Pensate che secondo il rapporto della polizia postale le truffe informatiche stanno crescendo in modo esasperante. Ecco perché se si vuole comprare o fare trading online sul bitcoin è necessario avere delle accortezze, scegliere solo piattaforme serie e regolamentate.

Fonte: Report Polizia Postale

D’altra parte è naturale che le truffe aumentano di conseguenza all’utilizzo massiccio delle nuove tecnologie e via dicendo. Ma non scoraggiamoci e scopriamo come comprare bitcoin in modo sicuro.

Come comprare bitcoin

Il bitcoin sta sfiorando i 60 mila dollari, con un aumento di volume in 24 ore del +4,32%. Pensate che il bitcoin è passato da 54mila dollari a oltre 58mila dollari in 24 ore, come sempre riesce a stupirci.

Fonte: CoinMarketCap

D’altra parte dall’inizio del 2021 non si fa altro che parlare, ipotizzare, cercando di prevedere l’andamento del bitcoin nel corso dell’anno. Ma il bitcoin come le altre criptovalute non ci permettono al 100% di sapere come si evolveranno. Per comprare il bitcoin ci sono varie strade, potrete scegliere tra il trading online e gli exchange, queste due tipologie di piattaforme sono differenti per modalità di utilizzo che per la sicurezza.

Per iniziare una breve spiegazione su cosa siano le piattaforme di trading online. Il trading online è un sistema nato negli anni 90′ che utilizza i CFD e che permette ai traders di poter aprire delle posizioni sia al rialzo che al ribasso del prezzo della criptovaluta scelta, in questo specifico caso il bitcoin. Scegliendo il trading online non andrete ad acquistare un bitcoin oppure una parte ma potrete ottenere dei benefici sulle variazioni di prezzo, inoltre la maggior parte dei brokers di trading hanno ottenuto le certificazioni da parte dei più prestigiosi enti di tutela finanziaria.

Situazione totalmente differente è quando scegliete di accedere a un exchange, in tal caso potrete comprare, vendere oppure scambiare le Criptovalute.

A differenza delle piattaforme di trading gli exchange non sono così poi tanto regolamentati, dato che non vi sono norme globali sulle Criptovalute.

Nel prossimo paragrafo qualche informazione per aiutarvi a tenere alla larga le truffe online.

Quali sono le accortezze da avere per non farsi truffare

Le truffe online sono sempre dietro l’angolo, ma ci sono alcuni accorgimenti che vi aiutano e vi tutelano.

Innanzitutto prima di registrarsi a una qualsiasi piattaforma per comprare bitcoin, che sia un broker di trading oppure un exchange è necessario verificare che siano società reali e che abbiano uno storico. Lo storico dell’azienda è molto importante, da tali dati ci si può fare un’idea, più la società ha feedback positivi più sarà un’esperienza gradevole investire tramite essa.

Inoltre se decidete di iscrivervi a un broker di trading verificate che abbia le licenze da parte della CONSOB e della CySec. Questi due enti di supervisione finanziaria vi garantiscono la sicurezza sugli investimenti.

Un altro accorgimento molto importante prima di iniziare a investire online è legato alla sicurezza sui prelievi e sui depositi, verificate in primis che siano circuiti conosciuti.

Per quanto riguarda le dinamiche pubblicitarie diffidate da quelle aziende che vi sommergono di messaggi e di mail, con l’intento di farvi investire capitali maggiori.

Diciamo che questo può essere un buon vademecum per evitare di essere truffati, ma dato che il mercato delle criptovalute è imprevedibile e complesso, di seguito un glossario con i termini più utilizzati in questo settore.

Fonte: www.millionaireweb.it

Il glossario delle criptovalute

Sono molteplici le parole utilizzate correntemente nel mondo delle criptovalute e non conoscerle oppure non comprendere appieno il loro significato può portare a confusione, perciò di seguito un breve glossario sui termini più utilizzati.

Blockchain

La blockchain è una nuova tecnologia o meglio un sistema che permette di registrare alcune informazioni, inoltre tali informazioni non sono modificabili. La prima blockchain nacque con il bitcoin nel 2008, poi con il tempo la struttura venne ampliata e modificata. Attenzione ogni criptovalute ha la sua blockchain oppure si appoggia a una già esistente.

Token

Il Token è valore che viene espresso in unità, come la blockchain anche il Token è nato insieme al bitcoin. Da quel momento sono nate altre tipologie di transazioni. Inoltre il Token ha le stesse caratteristiche delle criptomonete.

Wallet

Il Wallet è un portafoglio elettronico, dove potrete depositare le vostre criptovalute, in caso sceglieste gli exchange al trading online.

Esistono molteplici tipologie di wallet, ognuna pensata per soddisfare le esigenze del trader. Ci sono portafogli desktop, portafogli online e portafoglio hardware.

Certamente questa può solo essere un’infarinatura, quello che importa è iniziare questo percorso e comprare bitcoin in sicurezza. Per comprendere al meglio come si muoverà il bitcoin è necessario rimanere sempre informati e vigili, fare attenzione a ogni tweet e alle possibili nuove regolamentazioni.