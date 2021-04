Come investire con le app di trading: tutto quello che c’è da sapere

Il mondo del trading al giorno d’oggi è frequentato soprattutto online. Fino a qualche tempo fa le borse erano prevalentemente dei luoghi fisici, ma oggi quando si parla dei mercati si fa riferimento soprattutto a luoghi virtuali, a cui è possibile accedere attraverso piattaforme selezionate. In questo senso quando si parla di “app di trading” si fa semplicemente riferimento alle piattaforme di cui sopra, nel caso in cui siano rimodellate per un utilizzo tramite smartphone.

Il concetto di base resta però lo stesso e fa riferimento ai broker: siti che consentono, previa iscrizione, di investire in mercati e/o con strumenti finanziari specifici. Imparare a orientarsi tra le app di trading è importante per capire quale sia il broker più adatto alle proprie esigenze. In questo senso, le app di trading consigliate da MigliorBrokerForex.net sono tra le più apprezzate dagli investitori: broker diversi per caratteristiche e funzionalità da utilizzare a seconda del tipo di operazione che si intende effettuare.

Come scegliere un broker

Come detto in precedenza, i broker sono dei siti specializzati in trading online, che permettono agli utenti iscritti di accedere a borse e strumenti finanziari selezionati. Sono dunque una versione digitale dei broker d’altri tempi: intermediari in carne e ossa che frequentavano la borsa fisicamente e che consigliavano investimenti via telefono al loro parco clienti.

Prima di entrare nei dettagli delle caratteristiche di alcuni dei migliori broker attualmente operativi, è importante fare un ultimo distinguo e specificare che, quando si parla di questo genere di piattaforme, si fa riferimento esclusivo a siti e realtà regolamentati e quindi sicuri. Da questo punto di vista, il modo migliore per tutelarsi è controllare che il sito in questione sia dotato di tutte le licenze necessarie: per esempio, in questo momento storico molti broker sono dotati della licenza italiana fornita dalla CONSOB. In alternativa è più che valida anche la licenza CySEC, che invece consente ai broker di operare all’interno del territorio di tutta l’Unione Europea.

Caratteristiche dei broker

Per capire quale sia il broker migliore con cui investire bisogna partire dal proprio profilo finanziario e dalle operazioni che si ha in mente di fare. In altre parole, non esistono condizioni e modalità d’uso universalmente valide e tutto sta nel trovare il portale che più si adatta alle proprie esigenze.

Per esempio, alcuni trader potrebbero optare per un broker che consenta di investire lasciando in Rete un conto deposito il più basso possibile, mentre altri magari vogliono fare pratica con modalità come il “Conto Demo“. E, ancora, esistono broker apprezzati per la qualità del materiale informativo e divulgativo che mettono a disposizione dei propri utenti, così come esistono broker con caratteristiche operative quasi uniche nel loro genere.

I migliori broker sul mercato

Arrivati a questo punto non resta che dare spazio ad alcuni dei migliori broker attualmente operativi, a partire ad esempio da Capital.com, una piattaforma sicura, regolamentata, che offre ai propri utenti sia la protezione dal saldo negativo che la “best execution policy“: una politica che obbliga il broker a garantire ai suoi trader la migliore possibile esecuzione degli ordini.

Un altro broker particolarmente apprezzato è IQ Option, un vero e proprio leader del mercato quando si tratta di investire nei mercati di valute e, più precisamente nel Forex. A proposito di Forex, vale la pena di citare per lo meno anche FP Markets e Trade.com, oltre che eToro, un broker online noto soprattutto per la sua modalità di “copy trading“: attraverso il copy trading gli utenti possono agganciarsi a degli iscritti selezionati, copiando automaticamente tutti i loro investimenti sul proprio profilo.