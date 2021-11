Come fare trading online oggi con le app

Il 2020 è già entrato nella storia come l’anno in cui in Italia è rinata la grande passione per il trading online: il numero degli utenti ed i volumi scambiati sulle piattaforme dei broker sono raddoppiati o addirittura triplicati. Nel 2021 il fenomeno è proseguito: chi pensava quindi che le restrizioni legate alla pandemia fossero il motivo principale di questa mania per il mercato finanziario era fuori strada. Di sicuro il lockdown ha dato una forte spinta, ma il processo era già iniziato.

Un ruolo fondamentale lo ha avuto senza alcun dubbio anche lo sviluppo tecnologico: le piattaforme di negoziazione sono diventate sempre più complete, sempre più reattive e sempre più intuitive. Inoltre sono migliorate tantissimo le loro versioni utilizzabili da dispositivi mobili: tantissimi trader oggi scelgono di fare trading online con le app, rendendo fuori moda l’idea dell’investitore che passa intere giornate davanti a diversi schermi per seguire grafici e news dai mercati.

L’era dello smart trading

Quella che stiamo attraversando in questo periodo può essere definita come l’era dello smart trading: il telefono è diventato lo strumento perfetto per operare sui mercati finanziari. Ovviamente, per riuscire a ottenere dei risultati positivi è necessario dotarsi degli strumenti più efficaci: per questo è importante sapere quali sono le migliori app per il trading disponibili oggi sugli store digitali per iPhone e per i dispositivi Android.

Le applicazioni di trading online rappresentano una via d’accesso rapida e veloce al mondo degli investimenti. Per poter svolgere al meglio questa funzione devono presentare delle caratteristiche ben precise. Innanzitutto devono essere performanti e stabili: il trader non può accettare delle défaillance della piattaforma. Devono essere anche intuitive e comode da usare e devono consentire di eseguire le operazioni con il minor numero di clic possibile.

Come individuare le migliori app per il trading online

Al giorno d’oggi sono davvero tante le app per il trading online disponibili: molti broker hanno progettato la loro applicazione, in modo da permettere ai loro utenti di operare in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Chi muove i primi passi nel trading online potrebbe anche pensare che “alla fine sono tutte uguali”; ma non è affatto così: ogni broker ha le sue caratteristiche e lo stesso vale per le sue piattaforme e la sua app.

Le variabili di cui si deve tenere conto nella scelta dell’intermediario sono davvero molte. Il primo fattore da considerare è la sicurezza: si devono prendere in considerazione solo le app di broker regolamentati. In seguito si devono valutare la qualità della piattaforma, i mercati e gli strumenti finanziari che permettono di negoziare, i costi applicati dall’intermediario e così via. Ovviamente si deve verificare anche la compatibilità dell’applicazione con il proprio dispositivo.

La lista delle migliori applicazioni disponibili oggi

L’elenco delle migliori app di trading online stilato da Finaria, uno dei più importanti punti di riferimento online per quanto riguarda gli investimenti e la finanza, è guidato da eToro. Il broker, che negli ultimi mesi ha registrato una crescita del 121% dei suoi iscritti, mette a disposizione un’applicazione che dà accesso a tutte le funzionalità e a tutti gli strumenti della sua piattaforma, anche alla modalità copy trading.

Un’altra app molto apprezzata è quella di Capital.com: il numero dei download effettuati è una testimonianza della sua qualità; tramite i CFD permette di negoziare su titoli azionari, valute, materie prime e indici. XTB è uno dei più importanti intermediari europei, uno dei primi a essere stati quotati in Borsa ed è regolamentato da diverse autorità di controllo europee: un biglietto da visita eccellente, confermato anche dalla qualità della sua applicazione, giudicata dagli utenti con un voto di 4 su 5.

Plus 500 nel corso degli anni è riuscito a conquistarsi la fiducia di milioni di utenti: la sua applicazione è disponibile sia per iPhone che per dispositivi Android e permette di fare trading online con i CFD su diversi mercati. Un discorso simile si può fare anche per Ava Trade: la sua applicazione consente di investire tramite i CFD su azioni, materie prime e criptovalute. La lista delle migliori app di trading è completata dalle soluzioni proposte da Libertex e FXTB.

Ogni applicazione ha le sue peculiarità, ma in linea di massima per poterle usare bisogna seguire quattro passaggi: si scarica l’app, si crea il conto di trading, si effettua il primo deposito e infine si inizia a fare trading. Il funzionamento di tutte le app citate in questa pagina è intuitivo: chi ha già preso confidenza con le piattaforme in formato desktop non avrà molte difficoltà ad adattarsi alla versione mobile.