Come difendersi dalle fake news? Ormai sanno tutti che in Rete sono un problema, ma esistono strategie valide? Prima di vedere le mosse da fare distinguiamo le varie fake news.

Involontarie – Sono quelle basate su refusi in fonti “autorevoli”. Il nostro sito ha diffuso la notizia che i ristoratori di Livorno erano in rivolta perché per problemi legati alla salvaguardia del patrimonio culturale non potevano installare pannelli solari nel centro storico. Per un refuso Lucca era diventata Livorno. Su Sky TG24 l’annunciatrice ci fa sapere che gli ucraini hanno liberato 3.000 mq di territorio; evidentemente 3.000 kmq; notate come il refuso sia facile scrivendo, ma quasi “doloso” parlando, evidentemente la speaker non ha confidenza con le aree.

Partigiane – Sono le peggiori, di solito diffuse da siti poco trafficati e conosciuti che sperano nell’audience da scoop; un sito pubblica la notizia che l’apertura della caccia in Lombardia è stata posticipata, quando in realtà il posticipo riguardava solo alcune specie (come che ci fosse l’immagine di una beccaccia di mare con la didascalia che citava la nostra beccaccia che vive nei boschi). Il post viene poi subito cancellato, ma da un lato è servito “a legare al sito” molti anticaccia.

Giornalistiche – A mio avviso sono le peggiori. Il redattore (soprattutto nei titoli) o il giornalista (nei contenuti) distorcono l’informazione, fanno dire agli intervistati cose che non hanno mai detto con lo scopo di gonfiare la notizia per fare audience. Come esempio citiamo “la pillola che sostituisce l’attività fisica”.

Ricercatori del Baylor college of medicine e della Stanford school of medicine, hanno identificato nel sangue una molecola che è prodotta durante l’esercizio fisico e che, somministrata nei topi da laboratorio, sembra (notate il sembra!) mediare gli stessi effetti dell’attività fisica, con il miglioramento di alcuni meccanismi metabolici e la regolazione del controllo della fame e del peso corporeo. La molecola è un amminoacido modificato, chiamato lac-phe, un derivato dell’acido lattico, prodotto dal nostro corpo durante gli sforzi intensi.

Perché il titolo è una grossa ingenuità? Innanzitutto, perché la scoperta non riguarda l’attività fisica in generale, ma solo quella anaerobica nella quale è prodotto acido lattico (il giornalista aggiunge un “come negli sprint nella corsa” quando dovrebbe sapere che gli sprint sono attività anaerobiche alatticide, dove cioè non viene prodotto acido lattico!). Quando si capisce questo si comprende come la pillola non potrà sostituire l’attività fisica: ovvio che regoli la fame (chi dopo 5’ di corsa con un fiatone pazzesco, sforzo anaerobico, ha fame?) e regoli il peso, ma chi vivrebbe tutta la giornata con questa sensazione? Forse i poveri topi da laboratorio, ma non certo un umano.

Come scoprire se una notizia è una fake news?

Premettiamo il fatto che una persona positiva deve essere in grado di perdere un tempo ragionevole con l’importanza che per lui ha la notizia. Se si perde mezz’ora per una notizia che interessa solo per parlarne con amici, ma non ci tocca più di tanto, beh… probabilmente non abbiamo altro da fare. Quindi la strategia deve essere “veloce”.