Cesto di prodotti tipici locali: come spedirlo con IoInvio di Poste Italiane

Il cesto di prodotti tipici locali è sicuramente uno dei regali più apprezzati, specialmente se recapitato al proprio domicilio. Per i prodotti alimentari, seppur a lunga conservazione, è fondamentale riuscire ad avere la garanzia della maggior rapidità possibile nel processo di spedizione e consegna. Per fare questo, è necessario affidarsi a dei professionisti del settore e Poste italiane con il servizio IoInvio , risponde perfettamente alle esigenze degli utenti che vogliono recapitare pacchi in tempi brevi. Scopriamo nel dettaglio come funziona il servizio.

Spedizione con IoInvio – come funziona

Spedire con IoInvio di Poste Italiane è estremamente semplice, e l’intero flusso può essere gestito online, quindi comodamente da casa o da dove si preferisce: è sufficiente registrarsi sul portale e, una volta completato il proprio profilo, inserire i dettagli di mittente e destinatario della spedizione. Inoltre, è possibile prenotare il ritiro del pacco direttamente a casa propria. Un addetto arriverà entro 24 ore dall’ordine per ritirare il pacco, in modo assolutamente gratuito, e raggiungerà la sua destinazione in 3 giorni lavorativi per le spedizioni in Italia.

IoInvio assiste anche però sulle spedizioni all’estero: con una copertura di oltre 200 paesi nel mondo, il servizio permette di recapitare il proprio pacco entro 3-5 giorni lavorativi a partire dal giorno successivo alla spedizione; è inoltre possibile, vista la delicatezza delle spedizioni internazionali, assicurare il proprio pacco.

Il mittente potrà tenere traccia dell’andamento della spedizione grazie ad un comodo sistema di tracciamento online, oltre a ricevere una notifica via mail o sms nel momento dell’avvenuta consegna.

Tutto questo sembra molto pratico ed efficiente, ma quanto costa? In realtà, il prezzo è molto vantaggioso: la tariffa base è infatti di € 6,90, variabile in base al peso del pacco, ma già evidentemente molto competitiva. È ovviamente possibile pagare online, tramite le principali carte di credito o i principali canali di pagamento, ma Poste italiane offre anche la possibilità di applicare il contrassegno (solo in Italia), per chi ne avesse bisogno (o per chi stesse inviando un regalo “per conto terzi” a qualcuno che a sua volta userà il cesto come regalo per qualcun altro).

IoInvio è servizio efficiente per chi vuole recapitare un pacco in modo semplice, sicuro e veloce, in particolar modo se parliamo di cesti con prodotti alimentari, il cui arrivo integro a destinazione è ancora più importante. Non dimentichiamo poi che si tratta di un servizio offerto da Poste italiane, sinonimo per eccellenza di spedizionieri affidabili e con esperienza nel settore.