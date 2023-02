Budget personale e investimenti, consigli per le tue finanze

Avere un budget personale e di famiglia è un passo fondamentale per creare una situazione economica stabile e che guardi al futuro. Con le bollette dell’energia che si alzano e si abbassano e il rincaro dei prezzi che riguarda ogni prodotto del supermercato, un budget finanziario personale è la soluzione proposta da esperti di finanza e di economia casalinga.

Tra i tanti consigli, uno è particolarmente importante in questo nuovo anno: iniziare a fare degli investimenti. Che siano grandi o piccoli, gli investimenti sono un passo essenziale nella creazione di un budget personale. E, tra i tanti beni e risorse disponibili ai cittadini, ci sono le criptovalute. Esistono broker online che fanno da intermediari oppure si può imparare da soli grazie a piattaforme che permettono di controllare il prezzo bitcoin in euro oggi oppure di controllare l’andamento delle monete digitali.

Cosa dicono gli esperti finanziari

Che siano investimenti in criptovalute oppure in beni rifugio (come l’oro), gli investimenti possono diventare un’entrata di denaro extra mensile, un cuscinetto comodo per la pensione oppure un fondo da usare in caso di emergenza. Il mercato finanziario globale del 2022 è stato caratterizzato dall’aumento dei tassi di interesse da parte delle banche centrali di tutto il mondo, incluso quella europea (BCE). Ma questo andamento, proibitivo soprattutto per i cittadini con prestiti personali, potrebbe cambiare nel 2023.

Con il costo del denaro in diminuzione e i tassi di interesse dei finanziamenti al ribasso, il mercato finanziario globale potrebbe vedere una curva al rialzo. In più, secondo gli esperti di finanza, beni e investimenti come le azioni dei mercati emergenti (come India o Vietnam) ed europei sono particolarmente promettenti. Ma lo sono anche le criptovalute, nonostante il momentaneo crollo del mercato delle monete digitali dell’anno scorso.

Infatti, con migliaia di criptovalute disponibili per tutti i tipi di investitori (e di budget), le monete digitali stanno vivendo un momento di ripresa. E, con sempre più valute nuove che debuttano sul mercato, è possibile diversificare il portfolio. Secondo gli esperti di questa industria, le criptovalute più promettenti del nuovo anno sono cinque. Tra queste c’è anche RobotEra (TARO), una valuta digitale basata su Ethereum e che vive nel metaverso e nel mondo dei giochi online. Con un prezzo di partenza di soli 0,02$, TARO potrebbe essere una soluzione per molti investitori. Oppure Meta Masters Guild (MEMAG), un altro progetto di gaming e con un prezzo di partenza di 0,016$.

Insomma, le opzioni per iniziare a fare degli investimenti non mancano. Ma, che sia un investimento in criptovalute oppure uno più “tradizionale,” è anche importante non dimenticare le regole d’oro nella creazione di un budget personale:

50% delle entrate vanno destinate a spese necessarie;

30% ai desideri;

20% per ripagare debiti o come fondo di riserva.

Seguendo queste poche regole, è possibile non solo creare un budget personale, ma anche rispettarlo. E trovare i fondi per fare degli investimenti, meglio se partendo con piccole somme e con un impegno a lungo termine. L’importante è non perdere mai di vista il consiglio degli esperti.