Boris Johnson: l’altra faccia del Coronavirus che i media tacciono

Avete visto come i media cercano di salvare la povera Italia da quello che sta accadendo?

“Il contagio dilaga anche…”; segue sfilza di Paesi. In (Paese) prese queste misure…

L’informazione è corretta, ma è seminformazione perché non dice che il numero di decessi/milione di abitanti è da 20 a 200 volte superiore a quello di altri Paesi, il peggiore al mondo, senza possibilità di essere superati, primi a mani basse. Ormai siamo un Paese da Terzo Mondo. Sì, il contagio dilaga in Germania, ma su 3.700 contagiati solo 8 morti. Idem in tanti altri Paesi che prendono misure per il contenimento, ma senza danni per l’economia.

Qui da noi si tentenna, si sfornano decreti spesso confusi e contraddittori che non vengono rispettati e senza che ci sia, come in Cina, la forza e l’autorevolezza di farli rispettare.

Boris Johnson: l’altra scelta sul Coronavirus

Il premier inglese ha detto che “circa 10.000 persone nel Regno Unito sono probabilmente già infettate dal Coronavirus e molte persone dovrebbero aspettarsi di perdere i propri cari”; il governo inglese ha annunciato misure meno rigorose di quelle adottate da altri Paesi.

A differenza che da noi (anche se politici e giornalisti continuano a parlare del nostro “sistema d’eccellenza”), il sistema sanitario inglese sa fronteggiare l’emergenza; attualmente ha 11 morti su 800 contagi.

Il capo della commissione scientifica del governo, Sir Patrick Vallance, ha dichiarato che il totale reale dei contagiati sarebbe probabilmente compreso tra 5.000 e 10.000. Ha detto che 20 persone sono state trattate per COVID-19 in reparti di terapia intensiva (1 su 40, non 1 su 10 come in Italia) e che il Regno Unito è su una traiettoria circa quattro settimane dietro quella dell’Italia, che ha avuto più di 1.000 morti.

Quindi, in gran Bretagna si aspettano 1.000 morti, non fanno granché, ma salvano l’economia.

Qui in Italia abbiamo la popolazione terrorizzata, diamo l’esempio di come non sappiamo rispettare le leggi, abbiamo comunque centinaia di morti, fra un po’ avremo un terzo dei contagiati della Cina (che ha una popolazione 24 volte quella dell’Italia) e l’economia disastrata per i prossimi venti anni, bruciamo una generazione.

COVID-19: una guerra?

Un’altra cosa che nella tragedia è risibile sono i paragoni che vengono fatti.

Come la spagnola – Ma lo sapete che la spagnola si portò via il 4% della popolazione mondiale? Un po’ come se il COVID-19 causasse la morte di 320 milioni di persone.

Come una guerra – Ma state scherzando? Con questo paragone insultate chi la guerra l’ha vissuta davvero, una guerra che anche nelle proprie case ti raggiungeva, ti bombardava e ti uccideva, altro che #iorestoacasa. Lasciamo perdere le condizioni in cui la Seconda guerra mondiale è stata vissuta (decisamente peggiori che le restrizioni attuali), lasciamo perdere i soldati morti, consideriamo le sole vittime civili: oltre 150.000.

Senza togliere nulla al loro impegno attuale, medici e infermieri eroi? Paragonateli ai soldati che andavano al fronte. Farebbero cambio?

Il test per il COVID-19

Facciamo un test. Cosa ne pensate del fatto che nel mondo ci sono stati 5.000 morti per COVID-19? Sicuramente avrete già la risposta pronta.

Se c’è preoccupazione per non dire dolore, registrate il cervello o la vostra memoria o la vostra coscienza. Nel 2004 per lo tsunami ci furono 228.000 morti; ad Haiti nel 2010 per il terremoto ce ne furono 230.000.

Come dite? Lì erano fenomeni che non si potevano prevedere, arginare? Quindi quei morti sono di serie B? Registrate il cervello.

Come dite? Quelli erano fenomeni lontani? Allora registrate la vostra coscienza.

Il vero problema è che il COVID-19 ha messo a dura prova chi pensava di aver ottenuto una qualche forma d’immortalità o di lunga aspettativa di vita, credendo che la medicina potesse sempre e comunque salvare.

Ci sono i fobici; tantissimi terrorizzati, anche se è chiaro che per la stragrande maggioranza il Coronavirus è solo un’influenza un po’ più pesante. I media si affrettano a dirci che sono infetti la moglie del premier canadese, Tom Hanks e sua moglie, il tal calciatore ecc.; ormai sono decine le star colpite. Ebbene: quante di loro muoiono? Non farebbe notizia se l’attore famoso (in buona salute, non il classico drogato o la star ottantenne) morisse di Coronavirus? Ieri correvo sull’argine, arrivo a una stradina da dove sbuca un bambino con una madre che stava passeggiando, il bambino mi corre incontro e la mamma terrorizzata gli urla un “Vai via! Stai lontano”; non ho potuto trattenermi dal mandarla al diavolo perché stava creando un altro Michael Jackson (noto per la sua ipocondria).

Ci sono i mistici; quelli che pregano la Madonna, ma non la star, proprio la madre di Gesù, che dovrebbe proteggerli dal virus. Quando la religione diventa superstizione con preti che diventano nuovi esorcisti, le chiese che riaprono in barba del messaggio #iorestoacasa, per l’Italia non c’è speranza. I mistici sono quelli che credono ciecamente a ironie come quella di Lercio (Miracolo a Codogno: la statua della Madonna piange Amuchina).

Ci sono i patosensibili che non capiscono i danni che sta facendo la gestione della pandemia in Italia, quelli che vorrebbero salvare tutti, dimenticandosi di quanti, per salvare gente ormai compromessa, condannano in altri reparti: pazienti normali che non possono essere operati per mancanza di infermieri, centri dialisi al collasso; mancano scorte di sangue. Quanto sono i morti nascosti, vittime incolpevoli?

Ci sono i vecchi; non parlo degli over 65, parlo dei 40-50-enni che si sentono ormai alla frutta e, come tali, si sentono a rischio del terribile virus.

Ci sono i deboli, quelli che psicologicamente sono i più facili a essere condizionati dai media e ringraziano Conte di essere ancora vivi.

Insomma, un’Italia troppo fragile moralmente, senza rigore morale.

No, gli italiani sono troppo soft per avere il diritto di essere fieri del loro Paese.