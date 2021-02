Cosa ci insegna l’agguato agli italiani in Congo

La cronaca continua a smentire l’ipocrisia di chi vuole amare tutto il mondo.

Tante sono le critiche alla teoria dei tre mondi del Neocinismo perché troppe persone sono ancora condizionate dall’imperativo morale di amare tutto il mondo.

La vicenda dell’ambasciatore italiano ucciso in Congo è illuminante. Sono stati uccisi l’ambasciatore e un carabiniere. “Ovviamente” maggiore spazio è stato dato alla morte dell’ambasciatore perché purtroppo in questa società conta comunque (“viene prima”) chi socialmente conta di più… ma non è questo il punto.

La morte dei due italiani ha sconvolto il mondo politico, i media, i tanti italiani che ascoltavano il telegiornale ecc. Nulla di strano? Provate a leggere i vari messaggi di cordoglio via Twitter…

O chi li ha scritti approva la teoria dei tre mondi del Neocinismo (in particolare il terzo mondo, quello dell’indifferenza verso chi non conosciamo e non influenza la nostra vita) oppure è un ipocrita della peggior specie.

Perché? Su che ci arrivate…

Nell’agguato non sono morti solo i due italiani, ma anche il conducente congolese che è stato bellamente dimenticato nei messaggi di cordoglio, nei servizi del telegiornale ecc.; non si sa nemmeno come si chiamasse e nessuno si è premurato di scoprirlo, di parlare della sua famiglia ecc. E chi se ne frega, tanto italiano non era… Solo dopo DUE giorni qualcuno si è ricordato di citarlo con nome e cognome: una veloce citazione per poi ritornare (giustamente) con fiumi di parole sui due italiani.

E allora, una volta per tutte, imparate a non vergognarvi di dire che la teoria dei tre mondi non è egoistica, è umana!