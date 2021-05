5 consigli per aumentare la propria efficienza e produttività quotidianamente

In un mondo come quello in cui viviamo, fatto di impegni continui e scadenze sempre più vicine tra loro, è facile soccombere allo stress e all’ansia. Spesso, infatti, si è oberati di compiti e responsabilità e si decide di rimandare costantemente piccoli momenti di pausa, attimi di svago personale e occasioni di divertimento con la famiglia. Tutto questo, oltre che sul proprio stato psicofisico, si riflette inevitabilmente sul lavoro che rischia di perdere di qualità.

Come è possibile aumentare, allora, la propria efficienza e la propria produttività barcamenandosi tra i numerosi impegni che quotidianamente ci vengono affidati? Di seguito sono elencati 5 consigli che, se seguiti correttamente, possono aiutare a essere sempre più efficienti sul lavoro portando a casa risultati migliori senza che il fisico e la mente ne risentano.

1 – Concentrati sui compiti importanti e inizia da quelli più impegnativi

Il primo suggerimento per aumentare la propria efficienza e produttività è quello di iniziare la giornata lavorativa dedicandosi ai compiti più importanti.

Cominciare dalla cosa più urgente, infatti, non solo ti libererà dall’ansia di non riuscire a terminarla in tempo, ma ti darà il giusto sprint e la giusta soddisfazione per dedicarti, successivamente ad altri lavori di minore importanza.

Concentrarsi sulle mansioni più rilevanti, inoltre, eviterà la tendenza alla procrastinazione: dando a ogni compito un valore specifico eviterai di trascorrere l’intera giornata dedicandoti solamente alle cose più semplici e meno impegnative.

2 – Mantieni aggiornato il tuo software

Il secondo consiglio è puramente tecnologico: mantenere aggiornato il proprio software consente di ottenere il massimo dai propri dispositivi elettronici permettendo di risparmiare tempo ed energie.

Il primo passo da fare è quello di mettere in sicurezza la propria rete per poter lavorare in serenità. Installare un potente antivirus, utilizzare un firewall e scaricare una VPN sono tre step fondamentali. Quest’ultima, per esempio, ha la capacità di crittografare il traffico web assicurando così anonimato, sicurezza e una maggiore privacy.

Una volta che questi strumenti ti avranno protetto dalle minacce esterne mentre utilizzi i tuoi dispositivi elettronici, puoi pensare di installare e utilizzare una serie di app e tools capaci di rendere la tua giornata lavorativa più facile e veloce.

Google Calendar, per esempio, è un ottimo strumento per segnare appuntamenti, call e incontri importanti e non arrivare più in ritardo.

3 – Suddividi il lavoro e abbandona il multitasking

Se ne parlava all’inizio dell’articolo: ripartire il lavoro a seconda dell’importanza rivestita da ogni compito è fondamentale per aumentare la propria produttività. Partirai dalle cose più urgenti per poi dedicarti alle altre.

Inoltre, suddividendo ulteriormente ogni compito in più step seguirai una lista ordinata e a ogni piccolo obiettivo completato percepirai il senso del progresso e sarai sempre più motivato a proseguire.

Questa tecnica, inoltre, ti aiuterà ad abbandonare il multitasking: fare più cose contemporaneamente, infatti, può essere altamente improduttivo. Focalizzarsi su un solo traguardo alla volta è decisamente un metodo migliore: dividendo il lavoro in parti più piccole potrai concentrarti su singoli obiettivi spuntandoli a uno a uno dalla lista.

4 – Concediti delle pause

La tecnica del pomodoro è stata inventata nel 1980 da Francesco Cirillo e consiste nel suddividere il lavoro in intervalli regolari, generalmente di 25 minuti, separati da piccole pause.

Questo metodo, oggi ripreso da numerose app e tools, aiuta a rimanere freschi e produttivi per l’intera giornata, garantendo una maggiore attenzione e produttività.

5 – Gestisci il tuo tempo e la tua energia

La tecnica appena nominata ti aiuterà a gestire al meglio il tuo tempo lavorativo, ma è necessario che oltre a quest’ultimo tu riesca a sfruttare adeguatamente anche la tua energia.

Se si è troppo stanchi, infatti, non importa quante ore di lavoro rimangono: queste non saranno mai utilizzate al meglio.

Un giusto riposo e uno stile di vita sano ti aiuteranno, così come un maggiore impegno nelle prime ore del mattino.

Oltre a questo, però, è consigliabile ricordarsi che l’attenzione segue cicli ben definiti: questa rimane attiva generalmente per circa 45 – 50 minuti, dopodiché inizia a calare. A quel punto sarà necessaria una pausa.

Essere consapevoli dei propri ritmi biologici è un fattore fondamentale per migliorare la propria efficienza e produttività sul lavoro.