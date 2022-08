25 settembre: chi votare?

Questo articolo sarà sicuramente indigesto a tutti coloro che sono di sinistra o di destra per “nascita”, un po’ come si è juventini o interisti e non si cambia mai. Il sito negli anni ha sostenuto diverse posizioni in linea con la democrazia del benessere:

dal PD quando in Europa si sperava di alzare le tasse sui redditi (progetto poi clamorosamente fallito nella Francia di Hollande e, per effetto domino, in tutta Europa)

al M5S quando proponeva il reddito universale (già allora chiamato reddito di cittadinanza, progetto poi ridimensionato in un reddito di inclusione per la fascia meno abbiente della popolazione, realizzato con modi e tempi disastrosi, tanto da ingenerare troppe frodi)

a Salvini quando come ministro dell’Interno proponeva un freno all’immigrazione economica.

Il filo comune di queste scelte è la logica della politica moderna; per chi non ha voglia di leggersi l’articolo riassumo i punti fondamentali:

nelle democrazie occidentali nessuna forza politica riesce a ottenere i due terzi dei voti (un successone arrivare a malapena alla metà), chiaro esempio di come ogni partito di fatto sia un sostenitore di una particolare fascia della popolazione, diventando così una lobby. Importante definire chiaramente la lobby.

Occorre quindi partire dai problemi più gravi del momento.

In questo periodo, negli ultimi due anni, i problemi più critici sono stati

la pandemia

la guerra in Ucraina.

Torneremo su questo punto, analizziamo ora le varie possibilità di voto (senza condannare chi ha deciso di non votare).

Il club del 3% – È rappresentato da tutte le forze che si sono aggregate perché non avrebbero raggiunto la soglia di sbarramento entrando in una coalizione per presentare candidati all’uninominale in modo da avere qualche eletto anche quando nel proporzionale la soglia li avesse bloccati. Di solito, i front runner sono soggetti ambiziosi che non ce la fanno a stare in un partito di maggiori dimensioni e spesso sperano in voti locali (vedi i vari Lupi, Toti, Brugnaro e Cesa nel centro-destra e Di Maio e Renzi nel centro-sinistra; quest’ultimo è il tipico esempio di chi per ambizione avrebbe corso anche da solo con il rischio di un flop colossale, ma, appena ha potuto, ha preso la palla al balzo, alleandosi con Calenda e “assicurandosi” un posto nel prossimo parlamento anche se Italia Viva dovesse prendere solo il 2% dei voti). In altri casi, (come +Europa) si tratta di partiti né carne né pesce che non hanno mai convinto nessuno e che hanno avuto la necessità di allearsi per non scomparire. Tutte queste forze, più che lobby, esprimono personaggi singoli.

Verdi e Sinistra italiana – Questa è la lobby degli alternativi, di coloro che sono a disagio nel mondo occidentale, tanto da presentarsi sempre trasandati e spesso con idee di una “decrescita felice” che di felice ha veramente poco. Fratoianni ha parlato di lotta al consumo di suolo, poi però si spinge il fotovoltaico che per essere competitivo si mangerebbe centinaia di ettari di verde, ben più di una decina di centrali nucleari. Non si capisce poi perché un ambientalista debba essere di estrema sinistra, sostenendo per esempio il blocco dell’invio di armi all’Ucraina, un pacifismo egoista che di fatto significa solo una cosa: “la pace si conquista solo con la vittoria di uno dei due contendenti; quindi, tanto vale condannare l’Ucraina e lasciar vincere la Russia”, a meno che uno non sia così totalmente ingenuo da credere di poter convincere Putin a smettere prima di avere avuto una vittoria significativa.

Il M5S – Il ragionamento sulla guerra vale ovviamente anche per il M5S e basterebbe questo ad affossare il partito di Conte. Il movimento (ormai un partito) ha perso più di 2 elettori su 3, i più intelligenti, quelli che hanno capito che delle promesse iniziali non è rimasto nulla. Gli ultimi cavalli di battaglia del movimento sono una certa ostilità alla Nato (tipico dell’estrema sinistra), un sostegno ingenuo e surreale al reddito di cittadinanza, non dato a tutti i cittadini (come vorrebbe il nome), ma solo a quelli che non lavorano e non hanno voglia di lavorare se non alle loro condizioni. Secondo i dati ANPAL, solo il 30,1% dei beneficiari ha trovato lavoro in questi anni; i contratti di lavoro sono per lo più a tempo determinato, inferiore a tre mesi. Dopo un anno dalla prima erogazione del reddito solo il 23,2% risulta occupato. Non ci capisce poi come si possano fare crociate e far cadere un governo per il Superbonus (altro esempio di megatruffa all’italiana) o per un termovalorizzatore. Si può dire che il M5S è ormai diventato la lobby di chi sente la frustrazione di contare meno di quello che, autoreferenziandosi, vorrebbe contare.

Il Partito democratico (PD) – Insieme alla Meloni, Letta è stato l’unico che si è occupato dell’Ucraina AND ha avuto una posizione antirussa, capendo (ci vuole poco, è quasi un test di intelligenza) che, pur con tutti i loro difetti, fra le democrazie occidentali (USA compresi) e la Russia di Putin c’è un abisso.

Il vero problema è che poi Letta ha distrutto tutto con un autogol incredibile, frutto della sua personalità decisamente poco equilibrata. Il suo livore (spesso vero e proprio odio) contro le destre lo ha portato a ritenere che si dovesse fare una coalizione non per un nuovo governo dell’Italia, ma per battere l’odiato avversario. La dichiarazione che l’ammucchiata di sinistra non serviva per formare un governo, ma per battere il centro destra (rincarata da Bonelli che ha annunciato che “prima si vince, poi per il governo si vedrà”) ha di fatto offeso tutti quegli italiani che prima di alleanze, spartizioni di collegi e nomi si aspettavano uno straccio di programma. Sicuramente il buon Enrico è il vincitore del personaggio più sgradevole di questa campagna, ripeto non per le idee (che peraltro nel PD potrebbero essere meglio espresse da altri), ma per la sua personalità.

Il PD si presenta come la lobby non alternativa (a differenza dell’estrema sinistra) dei più deboli, con l’annoso errore logico “tutti i deboli sono buoni” (i santi deboli), quando è ovvio per qualunque persona razionale che non è detto che un debole sia diventato tale per colpa di una società che non funziona.

Calenda (Azione) – Sicuramente una persona coerente che ha stracciato l’accordo con il PD dopo che questo, non solo ha parlato con gente che aveva sempre osteggiato il governo Draghi, ma ha offerto loro collegi uninominali (cosa che nell’originario accordo con Calenda non era previsto, piccolo particolare sfuggito all’ormai vecchia Bonino che ha pesantemente accusato Calenda di una gravissima scorrettezza). Non mi risulta però che Calenda abbia mai preso una posizione decisa né sul Covid né sulla guerra, ma abbia costruito il suo elettorato solo sui passi falsi dei suoi avversari. Cosa farebbe una volta al governo? Mah… Fra l’altro, resta un rebus la percentuale che prenderà dopo l’accordo con Renzi.

Berlusconi – Un po’ patetico questo ottuagenario che non vuole uscire di scena come un vecchio attore che vuole morire sul palco. Forza Italia è ormai la lobby dei benestanti, magari un po’ attempati, che non vogliono avere problemi, in una società che tutto sommato fa sopravvivere i meno abbienti. Una società basata sul “lavoro che nobilita”, dove lo spazio per la qualità della vita è secondario.

Salvini (Lega) – Come il M5S la Lega ha perso molto, un elettore su due, quasi tutti passati a Fratelli d’Italia. Se Salvini riesce a combattere battaglie specifiche (come la lotta all’immigrazione e i diritti dei pensionati), non ha certo la cultura per essere un uomo di governo a 360 gradi, con troppi errori, ma soprattutto incoerenze. Sull’Ucraina si è tiepidamente pronunciato per il blocco della fornitura delle armi a Kiev, salvo poi non parlarne più; in modo molto ottimistico, al limite del ridicolo, si è proposto come mediatore di pace; gira con un crocifisso al collo senza accorgersi che la sua posizione sui migranti è quanto di più anticristiano ci sia ecc. Come Zaia o Bonaccini, potrebbe essere forse un buon amministratore locale, ma nulla più. La Lega è ormai diventata la lobby del ceto medio (vedasi battaglia per la flat tax), ma un ceto medio senza cultura e con miopia politica e sociale.

Meloni (Fratelli d’Italia) – Torniamo ad analizzare i due problemi alla base della scelta, la pandemia e la guerra in Ucraina. Secondo questo sito, solo Meloni ha espresso idee convincenti:

la pandemia è poco più di un’influenza, devastante per i soggetti fragili;

il sostegno all’Ucraina è un dovere per tutti i Paesi occidentali.

Sul secondo punto accordo anche con Letta, ma sul primo punto posizioni contrapposte. Per Meloni i vari lockdown (soprattutto dopo la disponibilità del vaccino) hanno penalizzato milioni di giovani e l’economia del Paese; per Letta la penalizzazione è stato un grande sacrificio per salvare tanti fragili. Qui si vede cosa vuol dire PD=lobby dei santi deboli: la stragrande maggioranza dei fragili sono persone che hanno avuto un cattivo stile di vita (fumo, alcol, sovrappeso e cattiva alimentazione, sedentarietà più o meno totale ecc.); perché un giovane “dovrebbe” salvarli? Se temono il Covid, si vaccinino, usino mascherine, distanziamento, ma non pretendano di vivere una vita normale penalizzando tutti, come il nonno messo malissimo che ogni giorno vuole vedere il nipotino o vuole andare al bar per incontrare i suoi amici.

Chiunque avrebbe capito che il governo Draghi (persona di alto profilo morale che gli italiani non si meritano) non poteva durare come accozzaglia di pensieri diversi e incompatibili. Solo Meloni lo ha capito e ha portato con sé tutti i voti di leghisti delusi dall’ammucchiata.

Chi accusa la Meloni di essere fascista (patetico un articolo di oggi su Repubblica: Giorgia Meloni e le ombre del Ventennio; ma lo sanno quelli di Repubblica che il nonno di Letta fu addirittura podestà fascista del suo comune), chi quando lei parla gira canale o si tura le orecchie è un dinosauro della politica che non ha ancora compreso i profondi cambiamenti degli ultimi venti anni. Soprattutto non ha ancora compreso che una persona si giudica da quello che è, non da quello che (forse) era stata quando aveva 15 anni. Strano che la sinistra non lo capisca, visto che di solito è abile nel sostenere che a ogni condannato (quindi criminale) si possa dare una seconda possibilità, potendo egli essere nel frattempo cambiato.

Oggi Meloni è presidente (dal settembre 2020) del Partito dei Conservatori e dei Riformisti Europei. Chi è oggi lo ha spiegato nel video in tre lingue (sotto il video). Di fatto, Fratelli d’Italia è la lobby del ceto medio con quella cultura che il ceto medio della Lega non ha. E chi da cameriera e da baby-sitter è ora in lizza per diventare premier, senza le condizioni facilitanti di un Berlusconi o di un Letta, ha tutta la mia stima, senza contare che oggi in Europa sembra che le donne facciano un lavoro migliore di tanti uomini.

Per questo il 25 settembre voterò per Giorgia Meloni.