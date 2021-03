I problemi della genetica

Negli ultimi decenni la genetica ha assunto un ruolo sempre più importante nella medicina e in altre scienze parallele come, per esempio, la psicologia o la scienza della nutrizione.

Il risultato è che spesso è vista come unico punto di riferimento per la spiegazione di situazioni anomale: “sono in sovrappeso, ma la colpa è dei miei geni”, “ho un carattere violento, ma l’ho ereditato da mio padre” ecc.

In realtà, i limiti della genetica sono amplificati nella popolazione dall’incapacità di distinguere fra condizione sufficiente e condizione facilitante. Infatti, data una certa configurazione genetica si possono verificare due casi:

La configurazione spiega nel 100% dei casi la situazione anomala X (in questo caso la genetica diventa condizione sufficiente di X). La configurazione aumenta la probabilità di X (in questo caso è condizione facilitante).

Ecco un esempio.

Nel caso di soggetti che hanno avuto episodi di trombosi venosa profonda è opportuno studiare la mutazione di due geni:

il fattore V Leiden (FV Leiden) – la mutazione nella posizione 1691 del gene F5 modifica l’aminoacido arginina per glutammina nella posizione 506 (R506Q) di questa proteina; le mutazioni del gene per i fattori II di coagulazione (protrombina FII) – mutazione a posizione 20210 del gene F2.

Le mutazioni del fattore V Leiden e della PT20210 della protrombina sono ereditarie e in grado di aumentare il rischio di trombosi; è possibile ereditare una copia (eterozigote) o due copie (omozigote) del gene mutato, con conseguenze di diversa entità. Per esempio, gli eterozigoti per il Fattore V Leiden presentano un aumento del rischio di trombosi venosa profonda di 7 volte rispetto alla popolazione normale, mentre per gli omozigoti tale rischio è di ben 80 volte più alto.

A prescindere dalla piena comprensione di questa terminologia medica, basti sapere che nella popolazione si riscontrano il 3-5% di portatori della FV Leiden e l’1–2 % di portatori della mutazione protrombina FII.

La domanda da porsi è questa: come mai circa un ventesimo della popolazione ha queste mutazioni, ma la frequenza della trombosi venosa profonda è di circa 1 su 1.000 adulti?

La risposta che daremo minimizza anche l’importanza di molte di queste mutazioni, perché moltissimi soggetti hanno, senza saperlo, mutazioni genetiche che sono condizioni facilitanti una patologia, ma, poiché la probabilità resta bassa, quella patologia non la svilupperanno nel corso della loro vita.

La risposta alla domanda è che nel caso della trombosi venosa profonda la genetica del soggetto è solo una condizione facilitante (fra l’altro debolmente facilitante se il soggetto è eterozigote perché la frequenza scenda da 1 su 1.000 a circa 1 su 140 che comunque resta bassa). Oltre alla genetica, esistono cioè altri indici di rischio:

età superiore a 45 anni

obesità, fumo, alcool

arteriosclerosi e altre malattie cardiovascolari

intervento chirurgico addominale o ortopedico

infortuni e lungo periodo di immobilizzazione

uso di contraccettivi o trattamento con ormoni sessuali

gravidanza e dopo il parto

malattie oncologiche e loro trattamento

perdita o insufficiente assunzione di liquidi (disidratazione)

malattie autoimmuni (per esempio anticorpi antifosfolipidi)

Morale. Non ricorrete alla genetica per giustificare ogni condizione salutisticamente negativa (come il sovrappeso).