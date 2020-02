Coronavirus: la fake news dell’eccellenza italiana

I ricercatori spesso si lamentano che la scienza deve subire molte fake news e per il Coronavirus l’OMS ha addirittura usato il termine di infodemia, l’epidemia delle fake news. Peccato che anche il mondo scientifico distorca spesso le notizie, non facendo disinformazione, ma seminformazione, cioè trasmettendo messaggi in modo tale che l’utente possa percepirli in modo sbagliato, a tutto vantaggio di chi li trasmette. In questi giorni, con grande enfasi, i media hanno trasmesso la notizia che “in Italia è stato isolato il virus Coronavirus”; la notizia in sé non è falsa, ma è stata trasmessa spesso, da politici e no, come se fossimo i primi ad averlo fatto! Il che non è vero.

Dire che mettiamo la “scoperta al servizio della comunità internazionale” senza dire che altri lo hanno già fatto è prendersi meriti eccessivi per una scoperta che da un lato è abbastanza scontata e dall’altro non è che il primo passo verso la vera “scoperta”, il vaccino. Dire che la scoperta è abbastanza scontata deriva dal fatto che i Paesi che l’hanno già fatta sono Paesi dove il Coronavirus ha colpito (infatti i primi in assoluto sono stati la Cina e l’Australia): non a caso i due pazienti cinesi ammalati sono ricoverati allo Spallanzani.

In realtà, come si legge in questo documento del GISAID (Global Initiative on Sharing All Influenza Data), una decina di Paesi hanno già condiviso i dati sul Beta CoV.

Paradossalmente, i ricercatori dello Spallanzani devono ringraziare i cinesi che hanno portato la malattia in Italia!