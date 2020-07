Zika danneggia il collagene nel cervello dei bambini

Il mondo è stato messo in apprensione nel 2005 dallo scoppio di una emergenza sanitaria, dovuta al virus Zika trasmesso dalle zanzare. Il fenomeno ha avuto come epicentro il Brasile, tuttavia ancora oggi sono presenti alcuni focolai anche in altri Paesi dell’America del sud e dei Caraibi. Ben presto fu collegata la nascita di molti bambini affetti da microcefalia a questo virus, contratto dalle madri durante il periodo di gestazione.

Ancora oggi non c’è un metodo di prevenzione e la ricerca del vaccino contro il virus Zika continua. Il vaccino nelle donne in gravidanza deve essere studiato in dettaglio e con molta attenzione. L’opzione migliore è impedire al virus Zika di entrare nel corpo della donna anche prima che rimanga incinta. Tuttavia, la ricerca deve ancora essere fatta e gli studi clinici sono in corso per fornire una migliore comprensione della sicurezza del vaccino.

Ora un nuovo studio dimostra che se le madri sono infettate da questa malattia durante la gravidanza, i bambini corrono un rischio maggiore di danni allo sviluppo del collagene cerebrale. Uno studio precedente aveva rivelato che una rara mutazione genetica nel collagene nelle madri aumenta le probabilità che il bambino abbia la microcefalia. “In questo studio, abbiamo scoperto che il virus colpisce i geni che formano il collagene nei feti”, afferma Renato Aguiar, autore principale dello studio e ricercatore presso l’Università Federale del Minas Gerais, in Brasile. che entrambi i fattori, se combinati, portano a “casi gravi di sindrome di Zika congenita e morte infantile”.

Il collagene, spesso identificato come “gelatina”, è una sostanza vitale per il sistema circolatorio in quanto regola la compressione dei vasi sanguigni, per la pelle in quanto il collagene è la principale proteine dei tessuti connettivi che tende a degradarsi con l’avanzare dell’età, lo stress ossidativo dovuto da fattori ambientali (come l’inquinamento, un’esposizione eccessiva al sole o alle basse temperature), alla cattiva alimentazione e allo stress psicofisico. Il collagene è ampiamente presente nel cervello umano, si trova all’interno del tessuto venoso e più in generale nei tessuti connettivi dei lobi cerebrali e dei vari distretti dell’organismo, come nelle ossa e nelle cartilagini del ginocchio.

Il nuovo studio ha aiutato la comprensione della morte dei bambini a causa della microcefalia. La microcefalia è la condizione in cui il bambino nasce con la testa più piccola e talvolta anche con il cervello più piccolo, poiché quest’ultimo non si sarebbe sviluppato correttamente per una probabile alterazione di alcuni geni causata proprio dal virus Zika.

Gli scienziati stanno facendo del loro meglio per sviluppare vaccini per proteggersi dal virus Zika, che viene trasmesso principalmente da zanzare del genere Aedes. La ricerca mostra che due vaccini sono selezionati e sono in fase di sperimentazione. Entrambi hanno indotto anticorpi neutralizzanti e solo uno è protettivo contro il virus. Lo studio mostra che un vaccino che mira a neutralizzare le particelle di virus Zika mature potrebbe essere utile, afferma il co-autore Ted Pierson, capo del Laboratory of Viral Diseases presso il National Institute of Allergy and Infectious Disease negli Stati Uniti.