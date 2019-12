Vicini al vaccino contro la malaria?

È stato fatto un altro grande passo avanti verso lo sviluppo di un vaccino efficace contro le forme più gravi di malaria.

La professoressa Denise Doolan dell’Australian Institute of Tropical Health and Medicine (AITHM) della James Cook University ha fatto parte di un team internazionale che ha individuato le proteine ​​e gli anticorpi che potrebbero essere utilizzati per sviluppare un vaccino contro le forme più gravi.

Secondo i dati più recenti forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel 2017 ci sono stati 219 milioni di casi di malaria in tutto il mondo e circa 435.000 decessi.

“Ciò che rende questo lavoro così difficile è la particolare strategia di sopravvivenza del parassita della malaria nel corpo umano. Cresce all’interno delle cellule del sangue e inserisce le proteine ​​nella superficie delle cellule del sangue in modo si attacchino alle pareti dei vasi sanguigni”, ha affermato Doolan.

“Queste proteine poi si modificano ​​per sfuggire alle risposte immunitarie e ogni ceppo ne ha un diverso; ciò rende particolarmente complesso identificare i bersagli vaccinali.”

Il team di ricerca ha raccolto centinaia di proteine ​​PfEMP1 da ceppi di malaria di bambini in Papua Nuova Guinea che erano stato colpiti dalla malattia ed è riuscito a individuare quali anticorpi erano più efficaci nel combattere le forme più gravi di malaria.

La professoressa Alyssa Barry, della Deakin School of Medicine, ha affermato che i risultati del progetto sono stati un passo importante verso lo sviluppo di un vaccino per la malattia.

“È la prima volta che qualcuno lo dimostra – per anni, i ricercatori hanno pensato che lo sviluppo di un vaccino contro la malaria basato sul PfEMP1 sarebbe stato praticamente impossibile, perché le proteine ​​sono molto diverse fra loro”, ha affermato Barry.

“È simile al vaccino antinfluenzale, in cui sono necessarie continue modifiche man mano che i ceppi virali si evolvono di anno in anno. La malaria è ancora più diversificata dell’influenza – un villaggio in un Paese come la Papua Nuova Guinea potrebbe contenere migliaia di possibili ceppi di malaria. Ma nelle aree endemiche della malaria, i bambini che sono ripetutamente infettati sviluppano immunità alla malaria grave quando hanno circa due anni, quindi sappiamo che l’immunità antimalarica è possibile e può svilupparsi dopo l’esposizione a pochi ceppi”.

Barry ha spiegato che mentre l’immunità alle forme più lievi di malaria ha rappresentato un “formidabile ostacolo”, l’immunità alla malaria grave colpisce solo un piccolo sottogruppo di proteine ​​che hanno molte somiglianze tra i ceppi – rendendo molto più facile identificare i componenti essenziali per un vaccino.

“Usando il sequenziamento genomico, abbiamo raccolto le proteine ​​PfEMP1 da diversi ceppi di malaria, abbiamo misurato gli anticorpi contro quelle proteine ​​e quindi abbiamo usato l’apprendimento automatico per identificare l’anticorpo protettivo – il biomarcatore dell’immunità – che protegge i bambini dalle malattie”, ha detto.

“Siamo stati in grado di identificare questi anticorpi monitorando i modelli di malattia, seguendo i bambini in Papua Nuova Guina per 16 mesi per determinare quali di essi erano sensibili alle forme più gravi della malattia, e quelli che erano protetti e sperimentavano solo forme più lievi.

“È stata una lunga strada e ha coinvolto una grande squadra, ma è un grande passo avanti e ciò fornisce la speranza che sia possibile creare un vaccino”.