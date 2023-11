Tosse grassa: le cause principali e i rimedi da adottare  

23 novembre 2023 – A cura della Redazione

La tosse grassa è un meccanismo attraverso il quale il nostro organismo cerca di rendere libere le vie respiratorie dal catarro. Quest’ultimo termine indica una produzione eccessiva di muco, una sostanza quest’ultima prodotta normalmente dalle ghiandole mucipare per umidificare le vie respiratorie e catturare i vari microrganismi patogeni come virus e batteri.

Di norma la produzione di muco (circa 100 ml al giorno) viene smaltita senza che si verifichino particolari manifestazioni (perlopiù deglutendo). Se però insorgono determinate condizioni patologiche che interessano l’apparato respiratorio, la produzione di muco tende ad aumentare, il normale meccanismo di smaltimento non è più sufficiente e l’organismo si “difende” attraverso il meccanismo della tosse.

Viene popolarmente definita “tosse grassa” proprio perché è associata alla produzione di catarro, tant’è che più tecnicamente si parla di “tosse produttiva”. In questo articolo esamineremo le principali cause alla base di questa forma di tosse e forniremo qualche indicazione sui rimedi da adottare, in particolare su come espellere il catarro.

Tosse grassa: quali sono le cause principali della sua insorgenza?

La tosse grassa è un segno clinico la cui insorgenza può riconoscere molte cause. Nella maggior parte dei casi il problema è riconducibile a malattie che, seppur fastidiose, non possono essere definite gravi, mentre in altre circostanze la causa sottostante può essere una malattia di una certa serietà.

Fra le malattie meno gravi si ricordano principalmente la sindrome influenzale, il raffreddore, la bronchite, la tracheite e la sinusite, condizioni patologiche che si riscontrano molto frequentemente nella popolazione generale, a partire dalla stagione autunnale con picchi di insorgenza in quella invernale.

Cause più gravi alla base della tosse grassa sono la pertosse (che interessa soprattutto i bambini), alcune forme di polmonite, l’ascesso polmonare, l’aspergillosi, i tumori del polmone ecc.

A seconda della malattia che determina l’insorgenza di tosse produttiva, la colorazione del catarro può variare sensibilmente (da quasi trasparente a cromie decisamente più scure). È anche possibile che nel catarro siano presenti tracce di sangue (di norma sotto forma di sottili striature).

Alla tosse grassa sono di norma associati altri segni e sintomi che possono variare a seconda della causa sottostante; fra quelli più comunemente riscontrati vi sono la sensazione di malessere generale, la febbre e una maggiore difficoltà a respirare.

È osservando tutti i segni e i sintomi, fra cui la colorazione del catarro, che il medico può formulare una diagnosi e prescrivere il trattamento più idoneo.

Ovviamente, in caso di incertezza nella diagnosi potrebbe essere necessario ricorrere all’esecuzione di esami clinici e/o strumentali.

La tosse grassa va repressa?

La tosse è un meccanismo di difesa che crea un certo disagio nella persona, ma non deve essere repressa proprio perché espellendo il catarro essa contribuisce a liberare le vie respiratorie dai microrganismi patogeni (soprattutto virus e batteri) velocizzando il processo di guarigione; tale meccanismo va semmai facilitato, non inibito.

Ma come espellere il catarro rendendo la tosse meno fastidiosa? Quali sono i rimedi che si possono utilizzare?

Di norma il medico prescrive sia i farmaci necessari a trattare la malattia sottostante sia i cosiddetti farmaci sintomatici, ovvero quelli che servono ad alleviare le varie manifestazioni cliniche associate alla malattia.

Per quanto riguarda la tosse grassa, i principali rimedi farmacologici sono gli espettoranti, i mucolitici fluidificanti e i mucoregolatori.

Queste tre categorie di farmaci si differenziano per il meccanismo d’azione, ma il loro scopo è sostanzialmente lo stesso, ovvero facilitare la rimozione del catarro e rendere meno fastidiosa la tosse grassa.