Se la cercate sui libri di psicologia, la sindrome del tifoso non esiste. Il motivo è che uno dei difetti della psicologia classica è di ritenere “normale” ciò che è tipico della maggioranza della popolazione; in altri termini, per la psicologia del XIX sec. sarebbe stato ritenuto “normale” che un soggetto sfidasse a duello chi ne aveva offeso l’onore.

Analogamente, oggi il 90% della popolazione è un tifoso. Il termine non riguarda solo il tifo sportivo, ma è anche un termine “sociale”, indicando

chiunque partecipi a manifestazioni in difesa di un’idea che è ritenuta prioritaria per la sua qualità della vita.

Manifestazioni in ambito sportivo (la vittoria della squadra), sociale (diritti sul lavoro, nella società, difesa dell’ambiente ecc.), politico, religioso ecc. Che non ci sia nulla di male in questo comportamento è plausibile, ma quando allora il comportamento del tifoso diventa patologico?

Quando sopravvaluta l’importanza della manifestazione e della sua partecipazione. Quando si illude che si possa manifestare tutti pacificamente.

Del primo punto ne parliamo nell’articolo sulla regola della manifestazione; qui, brevemente, ricordiamo che ci sono molte altre forme per esprimere la propria idea piuttosto che il semplice riunirsi per spesso illudersi di essere una maggioranza che non c’è. Ci sono:

il voto (per il quale basta il supporto a un partito)

lo sciopero (nel mondo del lavoro indetto dai sindacati, non è necessario scendere in piazza per scioperare)

la partecipazione attiva a livello locale o nazionale

i media (giornali, televisione, Internet) ecc.

In realtà, tutti vogliono illudersi di contare, di essere in primo piano e quindi si comportano come il tifoso che si illude che con il suo supporto allo stadio (dove ci si dovrebbe andare soprattutto per godersi la partita) la squadra ottenga risultati strepitosi; va da sé che nessuna squadra di centro classifica vincerebbe lo scudetto grazie ai propri tifosi: se fosse così, verrebbero pagati i tifosi, non i calciatori che sono acquistati per tanti milioni di euro!

Come detto nella regola della manifestazione, le manifestazioni che spostano veramente gli equilibri sono quelle a carattere di rivoluzione, dove ci sono in piazza milioni di persone, dove la manifestazione, pacifica o anche con l’uso della forza, vede in gioco una schiacciante maggioranza contro un potere ormai decisamente minoritario.

Da notare che oggi i social hanno amplificato la propensione delle persone a essere “tifosi”: ognuno vuol dire la sua, salire in cattedra, disperatamente cercare di contare qualcosa.

Dalla sindrome del tifoso alla violenza

Questo è il vero scopo di questo articolo. In genere le manifestazioni del tifoso sono “pacifiche”. Il problema è che fra i partecipanti è impensabile che non ci siano soggetti con una personalità violenta; non si parla necessariamente di criminali, ma solo di persone che sono insofferenti al fatto che la propria idea di giustizia venga frustrata.

Quando questi soggetti si accorgono che con la manifestazione pacifica non hanno ottenuto nulla, la loro personalità violenta prende il sopravvento e la violenza per loro diventa giustificata dal fatto che la loro idea deve prevalere.

Così ogni squadra di calcio ha i suoi ultrà. Analogamente ogni manifestazione ha o avrà i suoi ultrà. Alcuni esempi dove, accanto alla manifestazione pacifica, c’è o c’è stata la frangia dei violenti, facinorosi o come dir si voglia:

i gilet gialli in Francia

le manifestazioni a Hong Kong

le manifestazioni antiaborto negli USA

le manifestazioni degli animalisti

i cortei No-Tav

le manifestazioni studentesche del ’68.

Chi non crede al fatto che da una manifestazione pacifica si possa passare alla violenza pensi a Greta Thunberg: all’inizio ragazzina dal volto dolce e simpatico, oggi arrabbiata con espressioni piene di odio nei confronti di chi non ascolta (e di Trump in particolare): se un bambino può odiare, figuriamoci un adulto.

Oggi in Italia il movimento delle sardine (che raccoglie un 5-6% della popolazione, quindi nemmeno granché) protesta molto pacificamente contro la Lega di Salvini (anche se non vuole ammetterlo…) in difesa di pace, ambiente, diritti ecc. Tutto molto nobile. Ma cosa accadrà se Salvini dovesse vincere le elezioni? Che sicuramente ci sarà uno 0,1% di sardine che, vista cadere l’illusione di contare qualcosa, deciderà di passare all’azione.

Ricordiamoci che, quando la nostra idea di giustizia crolla, ognuno può diventare violento, soprattutto se non si ha ben chiaro che, prima della “nostra” giustizia, c’è la legge.