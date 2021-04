Chirurgia refrattiva: tutto quello che c’è da sapere sulla tecnica ReLEx SMILE

Sarà dunque indispensabile rivolgersi a un esperto in microchirurgia oculare e chirurgia refrattiva , operante in un centro d’eccellenza dagli elevati standard di qualità .

Per la buona riuscita dell’intervento, infatti, non solo è richiesta un’ esperienza di alto livello nelle tecniche di chirurgia refrattiva, ma anche una manualità che permetta di rendere fluidi e veloci quei movimenti necessari all’estrazione del lenticolo dalle piccole incisioni laterali.

L’idoneità all’intervento prevede, inoltre, che il paziente sia in uno stato di salute generale buono e che non presenti nessuna patologia pregressa a livello oculare, mentre, per quanto riguarda le fasi pre-operatorie , è richiesta una semplice visita oculistica preliminare per la valutazione del problema da trattare.

L’intervento, naturalmente, è effettuato in tempi molto ristretti : ogni incisione richiede pochi secondi e la durata totale è di circa 2 minuti per ogni occhio.

In questa fase, utilizzando la tecnologia ad altissima precisione del VisuMax® Zeiss, il chirurgo effettua sul piano corneale due incisioni molto piccole , in genere dell’ordine di 2 o 4 mm, dalle quali successivamente esporta il lenticolo rimodellando la curvatura della cornea.

Si tratta di una procedura all’avanguardia, di gran lunga meno invasiva rispetto ad altri interventi per la correzione dei difetti di rifrazione , che non comporta nessun dolore né intra- né post-operatorio.

