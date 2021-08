Pericoli per la salute: i danni provocati da umidità e muffa in casa

Quando in casa la percentuale di umidità supera una certa soglia, aumenta notevolmente la probabilità che si sviluppino muffe: microrganismi appartenenti al regno dei funghi che non sono solamente sgradevoli alla vista, ma che rappresentano anche un vero e proprio pericolo per la nostra salute. In particolare, secondo quanto riportato dal Ministero della Salute, sono soprattutto i bambini di età compresa tra i 6 ed i 12 anni a rischiare di andare incontro a patologie e problematiche serie se l’ambiente domestico non è libero dalla muffa. I danni alla salute possono essere molteplici e non dovrebbero mai essere sottovalutati, anche perché vi è un effettivo pericolo che evolvano in patologie croniche.

Vediamo quali sono le principali problematiche alle quali si rischia di andare incontro chi vive in un ambiente domestico troppo umido e cosa fare per tutelare la salute di tutta la famiglia.

I danni alla salute dovuti a umidità e muffa in casa

La presenza di alti gradi di umidità e quindi di muffa negli ambienti domestici comporta una serie di danni alla salute di adulti e bambini non trascurabili. Nella maggior parte dei casi parliamo di disturbi a carico dell’apparato respiratorio, ma non è sempre così. Vivere in un ambiente contaminato dalla muffa può arrecare problematiche di varia natura e compromettere la qualità della vita.

I principali disturbi dovuti alla presenza di muffa negli ambienti domestici sono i seguenti:

Asma (si manifesta con una sensazione di soffocamento e con difficoltà respiratorie che possono essere di lieve entità ma anche molto gravi).

(si manifesta con una sensazione di soffocamento e con difficoltà respiratorie che possono essere di lieve entità ma anche molto gravi). Allergie respiratorie (rientrano in questa definizione diversi disturbi, tra cui la rinite allergica che si manifesta con tosse, difficoltà respiratorie, raffreddore, irritazione oculare e mal di testa).

(rientrano in questa definizione diversi disturbi, tra cui la rinite allergica che si manifesta con tosse, difficoltà respiratorie, raffreddore, irritazione oculare e mal di testa). Congiuntivite (infiammazione che interessa gli occhi e che si manifesta con la sensazione di avere della sabbia sotto le palpebre, rossore, gonfiore e lacrimazione abbondante).

(infiammazione che interessa gli occhi e che si manifesta con la sensazione di avere della sabbia sotto le palpebre, rossore, gonfiore e lacrimazione abbondante). Dermatite (infiammazione della pelle che si può manifestare con la comparsa di eruzioni cutanee, desquamazione, irritazione diffusa e prurito).

(infiammazione della pelle che si può manifestare con la comparsa di eruzioni cutanee, desquamazione, irritazione diffusa e prurito). Spossatezza e difficoltà di concentrazione (talvolta associate a mal di testa e vertigini).

Appare evidente che la presenza di un alto grado di umidità in casa e l’inevitabile formazione di muffa non devono mai essere sottovalutate. Le conseguenze per la salute di adulti e bambini sono infatti serie e in alcuni casi il disturbo iniziale può cronicizzarsi diventando invalidante.

Come prevenire la muffa in casa e preservare la salute di tutta la famiglia

Per prevenire la formazione di muffa è importante che l’umidità in casa non sia mai superiore al 50%. Si possono adottare delle buone abitudini, come per esempio quella di arieggiare di frequente tutti gli ambienti in modo da evitare il fenomeno della condensa, ma spesso questo accorgimento non è sufficiente, soprattutto se si vive in un ambiente scarsamente isolato.

La soluzione migliore al giorno d’oggi è quella di acquistare un deumidificatore (sul sito deumidificatore.net è possibile trovare un’utile guida per scegliere il modello più adatto) e dotarsi di un dispositivo che permetta di tenere sotto controllo il grado di umidità presente nelle varie stanze della casa.