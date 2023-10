Perché le analisi del sangue sono importanti?

Gli esami del sangue rappresentano la prima scelta a nostra disposizione per comprendere qual è lo stato di salute del nostro corpo. Così da approfondire eventuali anomalie nei risultati delle analisi e intervenire per tempo.

Svolgere regolarmente analisi del sangue è una scelta essenziale per preservare la salute e il benessere del nostro corpo e individuare tempestivamente eventuali problemi di salute. Si tratta di esami importanti, che forniscono informazioni preziose sullo stato del nostro organismo, rivelando dati fondamentali come il livello di zuccheri, il colesterolo, le cellule del sangue e molte altre sostanze chimiche nel nostro corpo.

Ma le analisi del sangue perché sono importanti? Perché sono strumenti insostituibili per scoprire problemi di salute prima che diventino gravi. Possono rivelare, ad esempio, se abbiamo il diabete, e rappresentano il primo passo per impostare una terapia che tenga sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue. Possono anche mostrare se abbiamo alti livelli di colesterolo, informazione particolarmente rilevante per prevenire malattie cardiache.

Le analisi del sangue possono inoltre aiutare i medici, di base oppure specialistici, a monitorare come stiamo rispondendo ai trattamenti, indipendentemente dalla patologia per la quale siamo eventualmente in cura. Una terza ragione per la quale è importante svolgere regolari analisi del sangue è per il mantenimento di uno stile di vita sano e per la prevenzione di possibili malattie future.

Le analisi del sangue sono, quindi, uno strumento prezioso per prendersi cura di noi stessi. Sono come una verifica di routine per assicurarci che il nostro corpo funzioni al meglio delle sue capacità, permettendoci di vivere una vita più lunga e sana.

Quali sono le analisi del sangue per un checkup?

Per un checkup di routine, abbiamo alcune analisi del sangue che dovremmo svolgere almeno una volta l’anno, se non ogni 6 mesi, così da monitorare le condizioni generali del nostro organismo.

Un esame del sangue completo è imprescindibile. Questo esame misura diversi parametri, come la conta delle cellule del sangue, l’emoglobina e il livello di zuccheri nel sangue; tutte informazioni, queste, che permettono di avere informazioni di base sulla nostra salute generale. Il profilo lipidico è un altro test importante, e grazie a questo test possiamo raccogliere informazioni sul colesterolo totale, il colesterolo LDL, ovvero il cosiddetto colesterolo cattivo, e poi il colesterolo HDL, definito invece colesterolo buono, e i trigliceridi. Questi dati sono vitali per studiare il rischio di malattie cardiache.

L’analisi del glucosio nel sangue è poi essenziale per diagnosticare condizioni quali il diabete o il prediabete. L’esame della funzionalità epatica inoltre, che include la misurazione di enzimi come AST, ALT e bilirubina, è utile a identificare problemi al fegato. Infine un esame dei reni, che include creatinina e azoto ureico nel sangue, fornisce dati preziosi sulla salute renale.

L’insieme di queste analisi del sangue regolari costituisce un tassello essenziale per il controllo della nostra salute, così da intervenire tempestivamente in caso di problemi. Un checkup regolare, dobbiamo ribadire, può fare la differenza nella nostra salute se si ragiona in ottica di prevenzione e con un arco temporale a lungo termine.

Quali sono le principali malattie rilevate dalle analisi del sangue?

Le analisi del sangue svolte una o due volte l’anno rivestono un ruolo vitale nella prevenzione e nella diagnosi precoce di numerose malattie, oltre che per il monitoraggio di condizioni già accertate, e per comprendere gli effetti di una eventuale terapia in corso.

Tra le principali malattie che possono essere individuate grazie alle analisi del sangue, il diabete è senz’altro una delle più rilevanti. Con la misurazione dei livelli di zucchero nel sangue, gli esami del sangue possono rivelare se siamo a rischio di sviluppare il diabete o se già ne soffriamo, consentendo un intervento tempestivo per mantenere sotto controllo il livello di glucosio.

Le malattie cardiache, tra cui l’aterosclerosi ad esempio, possono essere intercettate per tempo grazie allo studio dei livelli dei diversi tipi di colesterolo, come abbiamo visto. Le analisi del sangue possono anche rivelare problemi epatici, come l’epatite o la cirrosi, attraverso l’analisi di enzimi specifici. Le malattie renali, spesso silenti nelle fasi iniziali, possono essere individuate misurando la creatinina e l’azoto ureico.

Infine, le analisi del sangue possono evidenziare le condizioni infiammatorie o condizioni legate all’autoimmunità. È questo il caso dell’artrite reumatoide o del lupus eritematoso sistemico, che possono essere identificate attraverso test specifici.

Per concludere, le analisi del sangue rappresentano uno strumento diagnostico potente e accessibile a tutti, uno strumento che aiuta a individuare una vasta gamma di malattie in modo precoce. Sottoporsi regolarmente a questi esami è un passo importante verso la prevenzione e il mantenimento di una vita sana.