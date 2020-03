Pandemia: come si gestisce

La pandemia è un’epidemia che tende a diffondersi rapidamente a tutta la popolazione di un territorio; per estensione, il territorio è l’intero pianeta. Il nome deriva dal greco pan-demos, che significa “tutto il popolo”.

Si differenzia dall’epidemia che è la diffusione rapida, in una zona più o meno vasta, di una malattia contagiosa.

Dalle definizioni si comprende che, dato un territorio, è la percentuale dei colpiti che determina se siamo di fronte a un’epidemia o a una pandemia.

All’inizio della diffusione del Coronavirus (2020), molti governi e l’OMS hanno cercato di sostenere il fatto che non si fosse ancora di fronte a una pandemia, ma a un’epidemia che si doveva “controllare”. Questo è stato un primo grave errore.

Infatti, una pandemia si affronta con mezzi sanitari mentre un’epidemia con il controllo del contagio; se su 100 persone 80 sono colpite, le risorse vanno impiegate per curare le 80 persone e non per evitare con ogni mezzo, spesso ormai inefficace, che le altre 20 vengano infettate. Questo concetto è tanto più vero quanto più la patologia non ha percentuali di mortalità elevate.

I due scenari

Ragionando sul Coronavirus, si hanno due scenari possibili sul territorio italiano:

A – Considerarla una pandemia ; avere una gestione dell’emergenza, senza isterismi, con un efficiente intervento sanitario nel territorio colpito (l’Italia o una o più regioni italiane), avere 100.000 contagiati con 3.000 morti, ma l’economia e la qualità di vita dei restanti cittadini intatte.

; avere una gestione dell’emergenza, senza isterismi, con un efficiente intervento sanitario nel territorio colpito (l’Italia o una o più regioni italiane), avere 100.000 contagiati con 3.000 morti, ma l’economia e la qualità di vita dei restanti cittadini intatte. B – Considerarla un’epidemia; avere una gestione straordinaria dell’emergenza con al massimo 10.000 contagiati e 250 morti, ma pesanti danni all’economia e alla qualità di vita dei cittadini.

Ovviamente esistono scenari intermedi, che spesso però non sono né carne né pesce.

La virologa Roberta Capua sostiene che dal Coronavirus “potrebbe essere infetto ​il 60% della popolazione mondiale; bisogna proteggere le persone fragili.”. Se è vero quanto dice la Capua, ogni misura di contenimento sembrerebbe destinata al fallimento; la protezione delle persone fragili ovviamente si ottiene con un potenziamento delle strutture sanitarie, non fermando un Paese.

Come si gestisce una pandemia

I vari Stati hanno cercato di porre rimedio alla pandemia da Coronavirus (2020) in diversi modi (in Svizzera, per esempio, le scuole sono rimaste aperte per evitare che i ragazzi lasciati ai nonni potessero trasmettere la malattia ai più fragili); sicuramente una delle strategie meno efficaci è stata quella dell’Italia che è diventata lo zimbello mondiale anche dopo che un servizio dell’americana CNN l’ha posta al centro del contagio (all’8 marzo seconda nel mondo come numero di contagiati dopo la Cina).

Perché la strategia dell’Italia non è stata efficace? Come si gestisce una pandemia? Semplice:

evitando gli spostamenti, non gli assembramenti!

Le strategie di gestione sono diverse; per una pandemia si devono evitare gli spostamenti al di fuori del territorio colpito, mentre per un’epidemia si devono privilegiare i contenimenti dei contagi.

Pandemia: perché fermare gli spostamenti

Ogni virus ha un periodo di incubazione e determinate modalità di trasmissione. In ogni caso, se un soggetto non entra in contatto con il virus non può ammalarsi, banale. Purtroppo, la globalizzazione e il benessere hanno aumentato esponenzialmente la capacità della gente di spostarsi e le pandemie rischiano di diventare la normalità. Si osservi il grafico sottostante e si noti l’incremento dei viaggi per turismo.

Negli ultimi 30 anni il flusso turistico è quadruplicato. Fermare una pandemia si può solo se si fermano gli spostamenti e tutte quelle attività che richiedono spostamenti a lungo raggio al di fuori dei focolai conclamati che comunque devono essere isolati (è corretto non far giocare una partita del campionato nazionale di calcio non per l’assembramento di folla, ma perché ci sono spostamenti a lungo raggio dei tifosi; assurdo fermare un campionato locale in una regione dove non c’è contagio).

Non serve a nulla cercare di fermare il contagio quando è già pesantemente sul territorio perché di fatto non si possono evitare contatti fra i soggetti a meno di non stravolgere completamente la vita della comunità con imposizioni da coprifuoco. In sostanza, per gestire una pandemia occorre:

impedire gli spostamenti da e per il territorio colpito; potenziare la sanità per dare il massimo sostegno a chi è fragile.

Accanto a questi due punti, si dovrebbe anche promuovere lo stile di vita con azioni penalizzanti per chi non ha un buon stile di vita: è assurdo che, vendendo sigarette, lo Stato sia una delle cause importanti per un enfisema che poi causa la morte di una persona colpita da una forma influenzale che alla maggioranza delle persone non crea problemi.

Gli errori dell’Italia

L’Italia ha scelto la strategia B, probabilmente per una sorta di patosensibilità o di delirio di onnipotenza: si devono salvare tutti. La scelta di per sé è incoerente con tantissime altre situazioni, la più semplice, e sotto agli occhi di tutti, è il paragone con le auto: ogni anno ci sono oltre 3.000 morti sulle strade e migliaia di feriti anche gravi e con esiti irrecuperabili; chi se la sentirebbe di bloccare la circolazione della auto per evitare questa carneficina?

I più “sensibili” sicuramente controbatteranno che il virus colpisce tutti mentre per le auto basta fare attenzione e rispettare il codice della strada; la tesi è ovviamente risibile perché tutti sanno che molti incidenti stradali causano morti completamente incolpevoli.

Chi invece sceglie A ritiene il Coronavirus una pandemia che provoca danni sociali alla parte più fragile della popolazione che va curata (come si tenta di migliorare il codice della strada) senza però penalizzare tutto un Paese.

Ecco gli errori del governo italiano:

non ha bloccato tempestivamente le entrate dai Paesi (Cina) nei quali era evidente il problema; non ha senso bloccare i voli diretti quando con quelli indiretti potevano entrare portatori del virus. Non si deve gridare insulsamente al razzismo se una frontiera viene chiusa ai cittadini di un Paese con un’epidemia in atto.

Non ha definito come zone rosse regioni o province; definire zona rossa un comune è ininfluente perché il buon senso suggerisce che molti soggetti portatori ancora asintomatici siano usciti dal comune, un territorio troppo limitato. Fra l’altro, una provincia o una regione possono essere autonome sotto tutti i punti di vista, un comune, soprattutto se piccolo, no. Solo dopo circa un mese dall’inizio dell’emergenza il governo lo ha capito.

Non ha senso dare “raccomandazioni” quando poi è evidente che i media mostrano che i primi a non rispettarle sono proprio politici e personaggi pubblici: che senso ha far giocare una partita a porte chiuse quando poi i giocatori entrano in stretto contatto contravvenendo alla raccomandazione di stare alla distanza di sicurezza di un metro?

La sanità è da tempo al collasso in Italia (come tanti altri settori), ma perché non è stata potenziata subito e si è dovuto attendere che i contagi arrivassero a migliaia? Che senso ha continuare a sostenere che la nostra sanità è una delle migliori quando poi i fatti massacrano questa constatazione? Osservate i morti, a oggi ben 366 su 7.375 (6.387 il dato che furbescamente viene dato dei contagiati a oggi, in realtà non tiene conto dei decessi, 366, e dei guariti, 622). La mortalità è del 4,97%, più alta di quella della Cina, Paese emergente, ma non certo avanzato, molto più alta di quella della Corea del Sud che è dello 0,7%. Come spiegarlo? I filogovernativi azzardano come spiegazione il numero dei tamponi. Ma se da noi se ne fanno troppi, diminuendo il numero, la percentuale di mortalità aumenta ancora e si affossa ulteriormente la sanità; se si pensa che se ne fanno pochi, facendone un numero maggiore, il numero dei contagi reali schizzerebbe alle stelle rispetto a quello di altri Paesi e vorrebbe dire che l’emergenza è stata gestita malissimo. Comunque, il numero dei tamponi è ininfluente, basta osservare che in Cina per Coronavirus ci sono 2,21 morti per milione di abitanti, in Corea del Sud 0,99 e in Italia ben 3,85! Da notare che i dati italiani sui decessi non sono fake news, ma sono dati governativi.

In sostanza l’errore gravissimo del governo italiano è che

ha scambiato una pandemia per un’epidemia, senza capire che le strategie di gestione sono differenti.

I veri numeri del Coronavirus

I vari Stati hanno cercato di porre rimedio alla pandemia da Coronavirus in diversi modi; sicuramente una delle strategie meno efficaci è stata quella dell’Italia.

Lo studio del Ccdc (The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Diseases (Covid-19)) prende in considerazione 72.314 pazienti tra casi confermati (44.672, la maggioranza), sospetti e asintomatici. Il tasso di letalità medio tra i casi confermati, secondo questo studio, è del 2,3 per cento e varia sensibilmente con l’aumentare dell’età.

Mortalità per fasce d’età:

<40 anni (39,9% della popolazione, dato ISTAT) 0,2%

40-50 (15,3%) 0,4%

50-59 (15,5%) 1,3%

60-69 (12,1%) 3,6%

70-79 (9,9%) 8%

over 80 (7,2%) 14,8%

Ovviamente, la somma delle percentuali non fa 100 perché non è la percentuale di mortalità su 100 contagiati, ma è la percentuale di mortalità nel range d’età considerato.

Supponendo che il contagio del virus arrivi a tutti in egual misura, si ha che su 10.000 soggetti contagiati circa 8 sono i decessi under 40 (cioè lo 0,2 dei 399 under 40 del nostro insieme di contagiati), circa 6 quelli fra i 40 e i 50 ecc. fino a 106 fra gli over 80. Si ritrova il dato generale di 2,3% sul totale dei contagiati (in realtà si ottiene 2,6%, ma dipende dagli arrotondamenti).

Quindi su 10.000 contagiati, solo 8 sono i decessi under 40 e ben 106 sono over 80. Ma a cosa è dovuta la differenza fra le varie classi d’età? Mixando i dati riguardo alle patologie croniche più comuni (tralasciamo per semplicità quelle acute), alla parte della popolazione che ha sviluppato patologie croniche legate a un cattivo stile di vita. Se si fuma a 30 anni i danni sono ancora leggeri, ma a 60 diventano devastanti e i rischi di una polmonite si decuplicano. In altri termini, supponendo che un cattivo stile di vita peggiori la salute del soggetto soprattutto a partire dai 40 anni, si comprende perché la percentuale di persone sane diminuisce con l’età: negli under 40 è piuttosto difficile trovare patologie conclamate. Un 50-enne che soffre di ipertensione e prende la pastiglia NON è una persona sana. Analogamente chi ha avuto problemi cardiovascolari e assume statine, betabloccanti o altro. Chi è obeso e ha un cuore affaticato non è una persona sana ecc.

Queste affermazioni possono dare fastidio a molti, ma sono scientificamente esatte. Per questo fra gli ottuagenari le persone che si possono definire sane sono molto poche.

Non a caso, l’Istituto Superiore di Sanità ha confermato che l’età media dei pazienti deceduti e positivi per il virus è di 81 anni. Si conferma anche nel nostro Paese una sorta di “differenza di genere” che vede il sesso maschile svantaggiato. I morti, infatti, sono in maggioranza uomini e in più di due terzi dei casi hanno tre o più patologie preesistenti.

Tre o addirittura più patologie preesistenti!!! Ipertensione, cardiopatia e diabete le patologie più comuni legate nel 90% dei casi a un cattivo stile di vita che con l’età ha ridotto l’organismo a un rottame.

Queste considerazioni portano a concludere che l’età non è fattore di rischio per chi ha un buon stile di vita. Il rischio resta quello del 40-enne. Cioè lo 0,08% (ma potrebbe essere addirittura inferiore perché si dovrebbe indagare se fra gli 8 decessi under 40 ce ne siano alcuni legati a un cattivo stile di vita)

Per chi è sano e ha un buon stile di vita la percentuale di decesso è al massimo dello 0,08%. Il Coronavirus è poco più di una normale influenza.

Questo giustifica l’adozione di una strategia di tipo A. A chi non ne fosse ancora convinto, si consiglia di leggere Coronavirus: i decessi nascosti (in home domani) che stima il numero di morti dovuti alla scelta sanitaria di tipo B: si salva un ottuagenario con 2-3 patologie e una speranza di vita ridotta condannando soggetti molto più giovani per “disinteresse sanitario”.