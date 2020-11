Negazionisti Covid

La galassia dei negazionisti del Covid è molto diversificata; già il termine si presta a un grave equivoco.

Il significato della parola negazionista indica semplicemente qualcuno che nega qualcosa, ma il qualcosa non è specificato. In questo articolo punteremo il dito soprattutto su questo “qualcosa”. Infatti, vedremo che l’insieme dei negazionisti può essere diviso in due sottoinsiemi ben distinti.

I complottisti

Il negazionista complottista è colui che nega l’esistenza della pandemia, del Covid stesso, indicandolo come una macchinazione di regime per controllare i cittadini.

Di questo insieme fanno parte:

complottisti arancioni

nomask

novax

nemici del 5G e del digitale

chi vuole tornare a battere moneta nazionale

oppositori delle multinazionali ecc.

Insomma, posizioni molto discutibili che non hanno fondamento né scientifico, né sociale. La più semplice risposta a questa frangia è l’alto numero di contagiati non asintomatici e il fatto che nessuno riesce a smentire con prove (e non con ipotesi fantasiose) le tantissime immagini che arrivano da ospedali al collasso.

Questa frangia di negazionisti rappresenta la parte più irrazionale e pericolosa del Paese, anche perché coinvolgono in un giudizio negativo anche il secondo insieme, soprattutto da parte di chi, per miopia razionale, non riesce a vedere la distinzione dei due insiemi.

I libertari

Per questi negazionisti il “qualcosa” non è “Il Covid”, ma la “pericolosità del Covid”; anche molti medici ormai sono dell’idea che il Covid sia poco più di un’influenza per chi è in buona salute e ha un buon stile di vita. Infatti, scientificamente, la mortalità del Covid è di circa dieci volte quella di una normale influenza e questo fattore moltiplicativo mette in crisi la salute di chi non è in buona salute e/o ha un cattivo stile di vita.

I libertari contestano che

(1) Il Covid può colpire tutti con la stessa gravità.

Una frase che non ha spessore scientifico, visto che moltissimi sono gli asintomatici, ben sopra la soglia del 50% dei contagiati (per esempio in Italia si stima un numero di contagiati di almeno 5 milioni, a fronte di non più di un milione di positivi che hanno avuto sintomi anche lievi). Il fatto che non ci siano solo over 50 fra i malati gravi non esclude che anche chi è sotto i 50 anni non sia in buona salute: sentirsi bene non è stare bene e molti under 50 hanno comunque un fisico compromesso da alcol e droghe (più giovani), farmaci (presi quotidianamente per “sentirsi bene”), fumo, sovrappeso, stress e gravi problemi psicologici o addirittura psichiatrici, deficit immunitari (molti giovani hanno comunque valori, come colesterolo e vitamina D, talmente bassi che è opportuno chiedersi se sono sani, tanto che sono soggetti a molti malanni di stagione). Casi di giovani isolati colpiti gravemente dal Covid andrebbero indagati con attenzione (cosa difficile da fare, visto che la privacy del paziente è sacra), anziché essere diffusi dai media per terrorizzare la popolazione.

I libertari accettano la posizione che molti scienziati diffondono dall’inizio della circolazione del virus:

(2) mascherine (e uso di occhiali), distanziamento sociale e lavaggio delle mani bloccano il contagio.

In base al fatto che:

la (1) è falsa e la (2) è vera, i negazionisti libertari si oppongono al lockdown per la semplice constatazione che:

(3) chi si ammala di Covid non ha rispettato la (2) e quindi ha un grande concorso di colpa.

Poi ovviamente può essere asintomatico oppure può finire in terapia intensiva, questo è un altro discorso, ma in ogni caso,

(4) essendoci un grave concorso di colpa, non può pretendere che si blocchi la libertà individuale di tutti.

Un po’ come se chi attraversasse distrattamente la strada pretendesse che quando lui esce di casa le auto non circolino.

Analogamente, chi si ammala di Covid non può pretendere che gli ospedali siano a lui dedicati, dimenticando altri incolpevoli malati gravi (come per esempio quelli oncologici). Se c’è posto viene ricoverato, altrimenti si tenta di curarlo a casa.

I negazionisti libertari si oppongono pertanto a lockdown che colpiscono gravemente la libertà del singolo, affossando, fra l’altro, l’economia del Paese. Il loro parametro di riferimento è la Svezia che ha gestito la pandemia senza lockdown specifici proprio perché la gran parte dei cittadini seguiva con civismo la (2). I morti svedesi ci sono stati e percentualmente sulla popolazione non sono meno di quelli di altri Stati che però hanno adottato lockdown durissimi.

Le ragioni dei negazionisti del Covid: alcuni esempi di concorso di colpa

Chi partecipa a feste, cerimonie, incontri di piacere (dalla cena con amici all’incontro di calcetto) con persone che a loro volta sono in contatto con un gran numero di persone.

Chi frequenta per svago luoghi affollati.

Gli anziani o coloro che hanno patologie che hanno contatti frequenti con familiari, parenti o amici (il classico nonno che porta il nipotino a scuola o lo accudisce per tutta la giornata); se convivente, nulla vieta che osservi le tre indicazioni della (2).

Chi sui luoghi di lavoro si ostina a non portare la mascherina.

Chi effettua viaggi non strettamente necessari.

Per il negazionista libertario questi comportamenti sono a rischio e chi li ha si assume le sue responsabilità (per esempio, il distanziamento sociale può essere difficile da mantenere salvaguardando il proprio stile di vita); fatto salvo che non è un untore perché, per fortuna, il Covid è una patologia che può essere bloccata (vedi la (2)) dal singolo soggetto che invece non vuol cadere nel concorso di colpa (e cioè rispetta la (2)).