La bufala sul Covid: impariamo a usare il cervello

Molte persone non sanno nemmeno cosa sia la statistica e vengono facilmente infinocchiate dai media, dalla pubblicità e persino dalle istituzioni; è il caso del Covid dove le istituzioni terrorizzano i cittadini nella speranza di contenere il virus.

In una nota di Giornalettismo si vuole smontare una bufala degli “analfabeti funzionali” che non sanno ragionare. La bufala si basa sul fatto che gira in Rete questa info che in migliaia stanno condividendo:

2020:

La pandemia più grossa e pericolosa della storia dell’umanità.

DATI DEI MORTI ACCERTATI:

ATTORI MORTI – ZERO

POLITICI MORTI – ZERO

ATLETI MORTI – ZERO

CANTANTI MORTI – ZERO

SCIENZIATI MORTI – ZERO

CALCIATORI MORTI – ZERO

CARDINALI MORTI – ZERO

STRANIERI MORTI – ZERO

Cioè qui, o il “coronavirus” è intelligente o c’è qualcosa che non torna.

… Poi un’altra cosa strana è che sono spariti tutti i morti di infarto, ictus, leucemia, diabete, overdose, alcolismo, trombosi, embolia polmonare, cancro, infezioni ospedaliere, incidenti stradali, suicidi, omicidi, ecc ecc.

Insomma fossi in voi qualche domandina me la farei.

Ovvio che quanto detto sopra può essere attaccato (quando dici zero, basta che trovi uno e dimostri l’errore), ma c’è un altissimo fondo di verità nei numeri sopraesposti, altro che bufala.

Personalmente io non mi ritengo un analfabeta funzionale e voglio offrirvi una controbufala alla poco attendibile risposta di Giornalettismo. Ecco l’elenco che “proverebbe” la bufala:

Lucia Bosè, attrice, è morta il 23 marzo 2020 – Aveva 89 anni e non era più in attività da tempo.

Manu Dibango, celebre sassofonista, è morto il 24 marzo 2020 – Celebre non direi e comunque aveva 87 anni e da sei non si esibiva più

Papa Diouf, ex presidente dell’Olympique Marsiglia, è morto il 1 aprile 2020 – Appunto ex, è morto in Senegal dove le cure ritengo non siano il massimo

Nelio Pavesi, politico della Lega, è morto il 10 marzo 2020 – Un eletto in comune, cioè un normale cittadino, non certo un parlamentare

Donato Sabia, atleta, è morto l’8 aprile 2020 – Era stato un atleta circa 30 anni fa

Della povera lista di Giornalettismo questi non li conosco:

Adam Schlesinger, cantante e musicista, è morto il 1 aprile 2020

Nick Cordero, attore canadese, è morto il 6 luglio 2020

Joe Diffie, cantante country, è morto il 30 marzo 2020

Anton Khudayev, medico della nazionale di calcio ucraina è morto il 27 luglio 2020

Come possono parlare di bufala quando Giornalettismo porta 9 esempi (e per arrivare a 10 ripete due volte il povero Schlesinger!!!)? Ma conoscono la statistica? Se si considerano gli insiemi di persone considerate (attori, sportivi ecc.) a livello mondiale si avrebbe un campione di almeno un milione di persone e loro citano 9 morti! Come dire che in Italia il Covid potrebbe aver fatto al massimo 60 morti. Se proprio vogliamo essere precisi, considerando solo la realtà italiana e arrivando a un campione numerosissimo, possiamo dire che (e non ho messo i cardinali!) fra:

Sportivi professionisti Attori e gente dello spettacolo in attività Parlamentari e politici eletti nei consigli regionali

pur considerando che negli insiemi 2 e 3 ci sono moltissime persone a rischio, per ora zero morti e non mi risultano nemmeno casi gravissimi in terapia intensiva in bilico fra la vita e la morte. Il campione considerato spiega che:

oggi quelli che sanno di essere a rischio Covid (bellissimo uno spot sul vaccino antinfluenzale che mostra una famiglia in cui il padre di soli 45 anni sarebbe a rischio Covid per malattie pregresse) o quelli che non lo sanno per ignoranza (come molti giovani apparentemente sani, ma in forte sovrappeso, con dipendenze da alcol o droghe o semplicemente con un sistema immunitario molto compromesso) e non adottano norme per la loro salute (come il nonno non messo bene che va a far visita ai figli e ai nipotini, quelli che vanno a matrimoni e funerali, quelli che vanno al bar perché non sanno rinunciare al caffè ecc.), se si ammalano gravemente, la colpa è loro, esattamente come chi va in moto senza casco. E per chi va in moto senza casco o in auto senza usare le cinture o inviando SMS mentre guida, tutta la popolazione dovrebbe smettere di circolare con i mezzi?

Il lockdown in Italia

Da un ultimo un cenno al concetto di lockdown. Quello che i media italiani non dicono è che nessun Paese al mondo (tranne la Cina) ha vissuto un lockdown imposto come quello italiano. Vicino a Paesi a lockdown zero (Svezia), gli altri hanno scelto (e scelgono) lockdown più dolci del nostro. Qui ci hanno chiuso in casa, ci hanno chiuso nel comune (in tutta Italia), hanno proibito di vedere amici e addirittura fidanzati. Negli altri Paesi i lockdown sono stati molto più “umani” (un conto è dire che gli assembramenti possono essere al massimo di sei persone e un conto è vietare di portare i figli fuori casa). Noi abbiamo seguito il modello cinese (dove da giorni non si registrano nuovi contagi). Ovvio che poi in Italia il trauma da lockdown sia stato maggiore e che la gente tema nuove restrizioni.

Ovvio che la difesa della salute sia importante, ma anche la libertà individuale lo è: chi preferirebbe passare 100 anni in carcere piuttosto che 70 da uomo libero? E allora come si fa a terrorizzare la gente? Come si può continuare con restrizioni che ammazzano l’economia e la vita sociale di tantissime persone solo per proteggere chi non vuole essere responsabile verso sé stesso?